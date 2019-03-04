Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 5 Mart 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 5 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 5 Mart 2019 salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 5 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KAZIM KARABEKİR Mh., 826. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21681-28202tm ve 28204tm)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., CELİL Sk., ARAF Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20702-29092)



- KALEİÇİ Mh., BURÇAK Sk., DOKTOR ÇEŞME Cd., BİLGİN Cd., GÖKHAN KALAYCIOĞLU Sk., KAVAKLIK ÇIKMAZI Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21663-23014 TM )



- BOYALIK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21501-29557-30508-28821-29557-28880-28722-29665-41635-29571-41644)



- PINAR Mh., 1227. Sk., 1228. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21459-20942)



- BALAT Mh., CABİ ALİ Sk., CEBECİBAŞI MESCİDİ Sk., DARÜŞŞAFAKA Cd., MANYASİZADE Cd., MANYASİZADE ÇIKMAZI Sk., MERCİMEK Sk., SULTAN SELİM ÇIKMAZI Sk., SULTAN SELİM Cd., İMAM ÖMER Sk., İSMAİLAĞA 1. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 2. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA 3. ÇIKMAZI Sk., İSMAİLAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21515-2211 TM)



- ESENKENT Mh., BAHATTİN ŞAKİR Sk., CEMALPAŞA Cd., ZEHRA YILDIZ Sk., AKSU Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21571-20002)



- ATAKENT Mh., 1. Cd., KIRLANGIÇ Sk., KUŞLAR TEPESİ Cd., PAPATYA ÇIKMAZI Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21582-12117)



- AMBARLI Mh., REŞİTPAŞA Cd., DEDE EFENDİ Sk., SIVACI Sk., BOYACI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21576-21258)



- KADIKÖY Mh., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21564-25986-26040-26125-25873-25884)



- ATAKENT Mh., 1. Cd., MANOLYA ÇIKMAZI Sk., KUŞLAR TEPESİ Cd., 3. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21585-12114)



- HADIMKÖY Mh., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., ZİYA MERİÇ Cd., ADNAN MENDERES Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21560-20156-20713-27321-27323)



- ATAKENT Mh., KUŞLAR TEPESİ Cd., ARDIÇKUŞU Sk., AKASYA Sk., KIRLANGIÇ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21583-12116)



- ESENKENT Mh., BAHATTİN ŞAKİR Sk., CEMALPAŞA Cd., ZEHRA YILDIZ Sk., YAKUP CEMİL Sk., ONUR GÜVENER Cd., ENVERPAŞA Cd., DİCLE Sk., CEYHAN Sk., ÇETİN EMEÇ Sk., TÜRKAN SAYLAN Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21570-20001 22672 20002 20003 27432 20004 20005 20006 20007 20008 20009)



- BARIŞ Mh., ATATÜRK Bul., ENVER ADAKAN Cd., FİDANGÖR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21577-21437)



- LEVAZIM Mh., YAZGÜLÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21630-3867)



- FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., 955. Sk., 954. Sk., 952. Sk., 950. Sk., 936. Sk., 948. Sk., 939. Sk., 947. Sk., 942. Sk., SULTANİYE Mh., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21632-20775 22678 20322 20253)



- SAZLIBOSNA Mh., KUTLU AKTAŞ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21613-28608)



- FATİH Mh., DOĞAN ARASLI Bul., BAHÇE YOLU Cd., ONDOKUZ MAYIS Bul., PAZARYOLU Cd., URFALILAR Cd., ÜNVERDİ Cd., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., ZAFER Mh., 118. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 158. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21631-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109 21027 27870 22930 22884 22667 27461 22904 20501 21797 20399 21302 21255)



- TAŞOLUK Mh., RUMELİ Cd., ONURLU Sk., TAŞOLUK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21621-28637)



- ZİYA GÖKALP Mh., SEFA Sk., BONCUK Sk., ÇİLEK Sk., İKBAL Sk., İLKAY Sk., 2746. Sk., TOSUN PAŞA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21642-12456)



- ÖRNEKTEPE Mh., ETİBANK Cd., MİMAR SİNAN Cd., PAŞALI Sk., SELVİ Sk., YEŞİL KIBRIS Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında MEHMET AKİF ERSOY Mh., BEHZAT BUDAK Sk., AŞKIM Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21652-9044)



- AKINCILAR Mh., ÇETİNTÜRK Cd., HORHOR Sk., NAMIK KEMAL Sk., ÇİZMECİ Sk., İNÖNÜ Cd., POSTA Cd., ÜSTÜN Sk., ÇELİKTÜRK Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21611-072)



- NİSBETİYE Mh., BİRLİK Sk., FECRİ EBCİOĞLU Sk., TÖREN Sk., SAYDAM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21629-3327)



- ORTAKÖY Mh., KADIKÖY BAĞLARI Cd., ASLANTEPE Cd., YEŞİLÖREN Sk., UZUNFISTIK Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21650-26309-25879-25964)



- AKINCILAR Mh., POSTA Cd., SALCI Sk., AŞIKLAR ÇIKMAZI Sk., ÇELİKTÜRK Cd., ÇELİK Sk., GAZİ Sk., ŞAİR ÇIKMAZI Sk., ŞAİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21659-267)



- MURATBEY MERKEZ Mh., GÜNEYGİRİŞİ Cd., VAHA Cd., KEÇECİZADE Sk., FABRİKALAR Cd., KAZAKÇILAR Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21661-23047 TM )



- AKINCILAR Mh., ÇELİK Sk., POSTA Cd., CAM Sk., ÇEVİK Sk., ÇELİKTÜRK Cd., AYVACIK Sk., ÜSTÜN Sk., KÖKTÜRK Sk., AYVACIK ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21664-871)



- ATAKENT Mh., 222. Cd., 235. Sk., 223. Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21705-12485)



- MEHMET AKİF ERSOY Mh., CENGİZ TOPEL Cd., DEFNE Sk., GÜNEŞ Sk., HELAL Sk., İMRAHOR Cd., SABIR Sk., SİLAHTAR Cd., GÜLAÇAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21651-9613)



- KARADENİZ Mh., ERTUĞRUL GAZİ Cd., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21692-28530 TM)



- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21683-28296 TM)



- UĞUR MUMCU Mh., 2339. Sk., 2340. Sk., 2345. Sk., 2347. Sk., 2350. Sk., 2352. Sk., 2354. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21689-28526 TM)



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21741-9053,9580,9579,9287,9434,YAŞAM KENT,9874,9875,9876,9879,9769,9274,9778,9872,9067,9478,9690,9479 T.M.)



- ORUÇREİS Mh., 543. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21749-18232)



- ÇİFTLİKKÖY Mh., AKAĞAÇ Cd., ÇİLLER Cd., ÇORLUK Cd., DEĞİRMENDERE Cd., IHLAMUR Cd., ÖZÜDOĞRU Sk., BAŞÖĞRETMEN Cd.DESİ Sk., OSMANLI Cd.DESİ Sk., SULTAN FATİH Cd.DESİ Sk., BELGRAT Mh., BELGRAT MERKEZ Sk., AKAĞAÇ Cd.DESİ Sk., SULTAN FATİH Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21706-23244 23687 23026 23098 23097 23449 23713 23657 23513 23636 23648 23433 23698 23416 23105 23215)



- YENİKÖY Mh., VAKIF SUYU Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21712-4157)



- YENİ MAHALLE Mh., 2.OĞUZHAN Sk., ŞEHİT AYHAN KOCAMAN Sk., ATILGAN Sk., İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21733-11634)



- GÜVERCİNTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21726-11340)



- KARTALTEPE Mh., 2.EREN Sk., PAMUK Sk., 1.KARTAL Sk., KISA Sk., BELEDİYE Cd., 5.ŞİRİN Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21735-11577)



- YEŞİLKÖY Mh., HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21742-1890)



- YEŞİLYURT Mh., BAŞAK Sk., PITRAK Sk., SAHİL YOLU Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21740-1739)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.