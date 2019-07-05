Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 5 Temmuz 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 5 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 5 Temmuz 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 5 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25014-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 )

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25015-22941 22942 22943)

- SİYAVUŞPAŞA Mh., AKASYA Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., NERGİS 1 Sk., MENEKŞE Sk., SÜMBÜL 1 Sk., SİYAVUŞPAŞA Cd., LEYLAK Sk., MANOLYA Sk., ORKİDE 2 Sk., BARBAROS Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25054-122)

- MERKEZ Mh., 1/2. Sk., 25/2. Sk., 2/4. Sk., 2/3. Sk., 23. Sk., 1. Sk., 23/A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25032-18552)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., ALİYA İZZET BEGOVİÇ Cd., ASMALI Cd., G-3006 Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25013-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848)

- MERKEZ Mh., 3. Sk., 24. Sk., 25. Sk., İSTANBUL Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25033-18606)

- UĞUR MUMCU Mh., 2113. Sk., 2114. Sk., 2114/1. Sk., 2115. Sk., 2116. Sk., 2117. Sk., 2133. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2144. Sk., 2245. Sk., 2246. Sk., 2247. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25105-28450 tm)

- KARADENİZ Mh., 1128. Sk., 1137. Sk., 1138. Sk., 1140. Sk., 1146. Sk., 1179. Sk., 1224. Sk., MEHMET AKİF Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25106-29312 TM)

- ESKİ HABİPLER Mh., YASEMİNLER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25110-28988 TM 28214 TM)

- PİYALEPAŞA Mh., FINDIK Sk., FATİH SULTAN Cd., NARİN Sk., ERDEM Sk., KUZEY Sk., GELİNCİK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25127-3756)

- HACIAHMET Mh., OYA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25140-3697)

- YENİŞEHİR Mh., KOPUZLU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25142-3585)

- HALLAÇLI Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında ÇAYIRDERE Mh., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25268-25033-25022-26051-25092-25999)

- EMNİYET EVLERİ Mh., SEYİR Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25281-9832 T.M.)

- KAVAKLI Mh., DUMLUPINAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25136-21452)

- BAĞLARÇEŞME Mh., 1183. Sk., 1192. Sk., 1194. Sk., 1195. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25180-22231)

- MERKEZEFENDİ Mh., MEVLEVİHANE Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25199-1275)

- KÜÇÜK AYASOFYA Mh., AKBURÇAK Sk., BARDAKÇI Sk., CİNCİ MEYDANI Sk., HÜNKAR PEŞREVİ Sk., KADIRGA MEYDANI Sk., KADIRGA LİMANI Cd., KENNEDY Cd., KÜÇÜKAYASOFYA Cd., KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜKAYASOFYA CAMİİ Sk., KÜÇÜKAYASOFYA MEDRESESİ Sk., MEYDAN ARKASI Sk., SUZİ DİLARA Sk., YABACI Sk., YUSUF AŞKIN Sk., ÇARDAKLI FIRIN Sk., ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI Sk., ÖDEV Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25208-2809 TM)

- BALIKYOLU Mh., 425. Sk., 426. Sk., 427. Sk., BALIK YOLU Cd., BALİNA Cd., OZANLAR Cd., 459. Sk., 461. Sk., 463. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında YEŞİLKENT Mh., G-40 Sk., G-38 Sk., G-37 Sk., G-36 Sk., G-35 Sk., G-34 Sk., G-43 Sk., G-44 Sk., G-45 Sk., G-54 Sk., G-53 Sk., G-55 Sk., G-56 Sk., OZANLAR Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25215-20509 20099 21328 21991)

- MİMAR SİNAN Mh., CENDERE YOLU Sk., ESKİ KEMERBURGAZ YOLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25221-9809-9926-9422-9431-9773-9412-9721-9722-9753-9668-9723-9427-9513-9731-9294-9281-9283)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:50 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25248-4358 tm 4657 tm)

- YUNUS EMRE Mh., 1618. Sk., 1621. Sk., 1621/1. Sk., 1622. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25261-28310 tm d3)

- ESENTEPE Mh., 2415. Sk., 2416. Sk., 2414. Sk., 2858. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25262-28361 TM)

- HADIMKÖY Mh., HAMİT KAPLAN Sk., KOÇYİĞİT Sk., ZİYA MERİÇ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25264-20609,22683,21823)

- GÜRPINAR Mh., SERAY Sk., IŞIK Sk., KUM Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25266-22122)

- MURATBEY MERKEZ Mh., KUZEYOĞLU Cd., ÇATALCA YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında ULUS Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25270-23330 24462 24289)

- HÜRRİYET Mh., DR. CEMİL BENGÜ Cd., KIZKALESİ Sk., FUNDA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25288-9220 T.M.)

- MEHMET NESİH ÖZMEN Mh., ÇINAR Sk., NAR Sk., SAVAŞ Cd., SELVİ Sk., FATİH Cd., FİDAN Sk., NADİDE Cd., POYRAZLI Sk., HALDUN TANER Sk., KASIM Sk., LADİN Sk., GÖLGELİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 01:00-07:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25226-188)

- HİSARBEYLİ Mh., CELEPKÖY Mh., ÖRENCİK Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25252-23752 23099 23102 23603 23665 23101 23562 23408 23414 23748 23286 23651 23642 23291 23095 23194)

- CUMHURİYET Mh., KEFELİKÖY BAĞLAR YOLU Sk., KEFELİ BAYIRI Sk., KEFELİKÖY BAYIRI ÇAM Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25255-)

- YASSIÖREN Mh., YENİKÖY Mh., TAYAKADIN Mh., KARABURUN Mh., BOYALIK Mh., BALABAN Mh., BAKLALI Mh., TERKOS Mh., DURUSU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25263-40345-29213-29219-28948-29703-29605-28877-28878-29112-28064-29299-28674-29031-29557-28821-40508-28880-28722-29665-29571-28885-28560-29066-40518-29571-28879-28855-28871-28870-28861-28872-28869-28867-28856-28865-28866-28868-28019-29971-28883-29576-29790-29975-29259-28689-29483-28385-28400-28971-29256-28847-29647-28848-28876-29060-28230-29845-28543-29799-28807-28272-29268-29323-28748-28844-28737-28845-28066-28441-28846-28651-29660-29111-28764-29289-28783)

- EVREN Mh., SÖNMEZ Sk., TURGUT REİS Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25271-31844)

- FERHATPAŞA Mh., ATATÜRK Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25232-23010)

- MURATBEY MERKEZ Mh., ÇAYIRYOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25233-23320)

- OKLALI Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25234-23622)

- ORTABAYIR Mh., BELLER Sk., BİRBEN Sk., DUTLUK Cd., GÜLBAŞ Sk., TUNÇ Sk., TELSİZLER Mh., ASIL Sk., ATEŞ Sk., DUTLUK Cd., GÜLTEPE Mh., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25276-9397 T.M. )

- SULTAN SELİM Mh., BEHÇET Sk., UÇAR Sk., ESKİ BÜYÜKDERE Cd., SULTAN SELİM Cd., AYBİKE ÇIKMAZI Sk., AYBİKE Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:30-20:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25277-9138 T.M.)

- ORTABAYIR Mh., NURDOĞAN Sk., ÇAY Sk., ZİGANA Sk., BELLER Sk., GÜLBAŞ Sk., MEYDAN Sk., ERKILIÇ Sk., TALATPAŞA Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25278-9174 T.M.)

- SÜTLÜCE Mh., KANLI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 06:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25282-9656 T.M.)

- ALTINTEPSİ Mh., METE Sk., ATATÜRK Cd., FEVZİ PAŞA Cd., SİNEM Sk., ASLANTEPE Sk., POYRAZ Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25284-8230)

- MERKEZ Mh., 2/7. Sk., 2/6. Sk., 2/5. Sk., 2/9. Sk., 4/4. Sk., 4/5. Sk., 4. Sk., 4/3. Sk., 4/6. Sk., 4/8. Sk., 2/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25286-18516)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.