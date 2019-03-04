Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 6 Mart 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden,6 Mart 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 26 Mart 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 6 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- PAŞA Mh., ADSIZ NEFER Sk., AVUKAT Cd., BAHADIR 1 Sk., BARUTÇULAR Sk., CİVELEK Sk., DARÜLACEZE YOLU Cd., KARAKULLUKÇU Sk., ORTANCA Sk., TOPEL Sk., RUŞEN Sk., YEŞİLTEPE Sk., İNCİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21676-3494)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 828. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21682-28202tm ve 28204tm)



- ŞEMSİPAŞA Mh., 18. Sk., 19. Sk., 21. Sk., 23. Sk., 27. Sk., 28. Sk., 30. Sk., 31. Sk., HÜRRİYET Mh., CENGİZ TOPEL Cd., RUMELİ Cd., BAŞARAN Cd., 290. Sk., 291. Sk., 292. Sk., 293. Sk., 294. Sk., 295. Sk., 297. Sk., 298. Sk., 299. Sk., 299/1. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21695-28053 TM)



- MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., PREVEZE Sk., ARAF Sk., EROĞUZ Sk., KARTALTEPE Sk., HARBİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20705-29092)



- GÜZELCE Mh., AKÇADOĞAN Cd., ERKİN Sk., YAZICI Cd., CANER Sk., KORKUT Sk., OKTAY Sk., UĞURCAN Sk., ARI Sk., ITIR Sk., İCLAL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21686-24484 TM )



- MİMAR SİNAN MERKEZ Mh., ESKİ SİLİVRİ Cd., UĞUR Sk., ÇÖMEZLER Sk., BUKET Sk., DAĞLIÇ Sk., ÇÖREKOTU Sk., İÇEL Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21679-24002 TM )



- PINAR Mh., 1240. Sk., 1245. Sk., 1270. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21460-21287)



- AKSARAY Mh., GAZİ MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., KOÇİBEY Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA Cd., LANGA BOSTANLARI Sk., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., VALİDE CAMİİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21516-2322 TM)



- AKSARAY Mh., KÜÇÜK LANGA Cd., KÜÇÜK LANGA ARALIĞI Cd., KÜÇÜK LANGA 2. ÇIKMAZI Sk., KÜÇÜK LANGA 1. ÇIKMAZI Sk., TECEDDÜT Sk., TİRYAKİ HASANPAŞA Sk., VALİDE CAMİİ Sk., İNKILAP Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21517-2468 TM )



- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 1.ZEYTİN Sk., 2.ÇAMLIBEL Sk., 1.KÖMÜRCÜ YOLU Cd., 2.MERT Sk., FAHRİ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21588-11223)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., VARNA Sk., HÜR Sk., ÇAKIR Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21590-11979)



- KANARYA Mh., 1.ARDIÇ KUŞU Sk., FLORYA Cd., SERÇE Sk., SIĞIRCIK KUŞU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21586-11605)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21589-11202)



- BARIŞ Mh., EGEMENLİK Cd., KORU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21580-21649)



- KADIKÖY Mh., KADIKÖY Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21584-25986-26040-26125-25873-25884)



- BARIŞ Mh., KIBRIS Cd., ZAFER Cd., ALİ ÇEBİ Cd., ATİLLA İLHAN Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21579-21647)



- FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., PAZARYOLU Cd., URFALILAR Cd., ÜNVERDİ Cd., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., SULTANİYE Mh., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21633-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109)



- SAZLIBOSNA Mh., KIRIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21614-28608)



- ÇİLİNGİR Mh., DEĞER Sk., SEMRA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21622-29388)



- ÜÇEVLER Mh., 910. Sk., 892. Sk., 893. Sk., 898. Sk., 899. Sk., 902. Sk., 890. Sk., ÜNVERDİ Cd., TALATPAŞA Mh., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1022. Sk., 1023. Sk., FATİH Mh., 867. Sk., 868. Sk., 869. Sk., 864. Sk., 865. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21634-20254 20610 21625)



- HAMİDİYE Mh., GİRNE Cd., ONUR Sk., SEVGİ Sk., SELAMET Sk., ŞEHİT BARBAROS YALÇIN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21658-9005)



- AKINCILAR Mh., ABDİ İPEKÇİ Cd., ÇETİNTÜRK Cd., ÇUKUROVA Sk., DALGIÇ Sk., ATA Sk., ÇUBUKÇU Sk., HORHOR Sk., NAMIK KEMAL Sk., TAŞÇILAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21665-197)



- MERKEZ Mh., ZİYA GÖKALP Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., ŞEMSİ PAŞA Sk., SÜLEYMAN NAZİF Sk., ULUBATLI HASAN Sk., MERTER Sk., MUALLİM NACİ Sk., ÖZYURT Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21666-198)



- MİMAR SİNAN Mh., TEVFİK EFENDİ Sk., KOZA Sk., ZÜMRÜT Sk., YAYLA Sk., 1.HAYAT Sk., VADİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21667-9066)



- DUATEPE Mh., BARUTÇULAR Sk., EVRENOSZADE Sk., KEŞFİ EFENDİ Sk., LALA ŞAHİN Sk., PAŞA Mh., BULANIK DERE Sk., ÇİMEN 2 Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21672-3004)



- HALİDE EDİP ADIVAR Mh., AKAR Cd., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., DEDEOĞLU Sk., SULTAN Sk., TANIR Sk., KEKLİK Sk., PAŞA Mh., GÜL Sk., İNCİRLİ DEDE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21670-3394)



- ESENTEPE Mh., 2391. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21684-28296 TM)



- ATATÜRK Mh., DIRGAZ Cd., BİLGE Sk., FATİH SULTAN MEHMET Cd., SAKLIBAHÇE ÇIKMAZI Sk., FATİH Mh., CEVVAL Sk., CEYHUN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21708-23448 23701 23248 23467 23555 23554 23220 2368 23009 23658 )



- BARBAROS Mh., 5. Sk., 6. Sk., 6/1. Sk., 6/1A Sk., 6/2. Sk., 6/1B Sk., 1/2. Sk., 2. Sk., 6/4. Sk., 8/1. Sk., 8/2. Sk., 6/6. Sk., 6/1D Sk., 6/1G Sk., 6/1E Sk., 6/1H Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21711-18570)



- HUZUR Mh., CUMHURİYET Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21714-4172)



- BOYALIK Mh., ÇINARDERE Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21750-28230-29845-28543-29799)



- GÜZELTEPE Mh., AHUDUDU Sk., AVŞAR Sk., BARBAROS Cd., GÜZELTEPE Cd., KIRLANGIÇ Sk., LEVENT Sk., 1.SERİN ÇIKMAZI Sk., TABYA YOKUŞU Sk., TURNA Sk., YENİ OKUL Sk., DARVADİ Sk., ÜÇTEPE Sk., ÜZÜM Sk., İTİMAT Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21698-28070 TM)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 1/17. Sk., 2/19A Sk., 1/13A6. Sk., 1/13A5. Sk., 1/13A4. Sk., 1/13A Sk., 1/16. Sk., 1/19A Sk., 1/19D Sk., 2. Sk., 4/1B Sk., 3. Sk., 3/4. Sk., 1/18. Sk., 1/17A Sk., 2/19A1. Sk., 2/19B Sk., 2/19A2. Sk., 1/13B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21717-18543)



- GÜVERCİNTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21727-11340)



- ORTAKÖY Mh., MECİDİYE KÖPRÜSÜ Sk., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 05:10-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21738-3880)



- VELİEFENDİ Mh., G/1 ÇIKMAZI Sk., G/2 ÇIKMAZI Sk., G/3 Sk., HAKŞİNAZ Sk., KARAGÜL Sk., AHMET YESEVİ Sk., KÜPE ÇİÇEĞİ Sk., LÜLETAŞI Sk., NAMZET Sk., YENİ KARAKOL Sk., YEŞİLYOL D Sk., YEŞİLYOL E Sk., YEŞİLYOL Sk., KAZLIÇEŞME Mh., ZAKİRBAŞI Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21743-1016)



- MERKEZEFENDİ Mh., GÜMÜŞSUYU DAVUTPAŞA Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21744-1535)



- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21751-9703,9706,9586,9236,9934,9759,9403,9402,9733,9776,9573,9424,9726,9867,9777,9720,9499)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.