​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 6 Şubat 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 6 Şubat 2020 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 6 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897. sk / YAVUZ SELİM mah 1021., BİRLİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329896)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331980)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah HANIMEFENDİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334240)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, CEYLAN, SEZER, YAY GEÇİDİ, YAY ÇIKMAZI sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334158)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah GÜLER, GÜR, HAN, SUNAY, TUNA, ÖMÜR sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333250)



- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, MEZARLIK ARKASI, SEZER, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, ÇAKMAK, ÇİFTÇİLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333251)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah KOCA YUSUF, NURBABA sk / MAVİGÖL mah CUMHURİYET, DELFİN, GÜLİZAR, MEFTUN, PAMUKKALE, ÖZGENÇ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333308)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ANDIZ, BEGÜM, DİLDAR, ENVER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, SELÇUKLU, TAHSİN, TÜLAY, ZARA, ÖZBİL, İSTİKBAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333300)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-FERHATPAŞA mah ADNAN KANTEK, ATATÜRK, BANU, ECZACI LÜTFÜ ÖREN, ENVERPAŞA, ERLER, HAYRİ UĞUR, LİSE, MEKTEP, NACİ ÇAM, SEFERAĞA, TAHTAKÖPRÜ, ZİYA KÖKTÜRK, ÇETİNCE, ÇİFTLİK, ÖZSOYLAR ÇIKMAZI, ÖĞRETMEN CEMAL ARAL, ÖĞRETMEN HAKKI KIMIZ, ÖĞRETMEN NEVZAT TEKİN, ÖĞRETMEN NİHAT ERDEM, ŞEHİTLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2334930)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1270., 1274., 1288. sk / YEŞİLKENT mah 1292, 1293., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1301., 1305., 1310., AHMET ARİF, GAZİ, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335783)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah AKTAR, ALADOĞAN, BÜYÜKŞEKERCİ, CİBİNLİK, DEREBOYU, DIŞBUDAK, ESKİBAHÇE, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, HASRET, HERCAİ, KABALAK, KARAKAŞ, KIRMIZI, MUALLİM NACİ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, PALANGA, SANDALCI MECİT, TARÇIN, TAŞBASAMAK, VAPURİSKELESİ, VATMAN, ÇARŞIAĞASI, ÇEVİRMECİ, İŞKEMBECİ YAVER sk / YILDIZ mah PALANGA, TAŞBASAMAK, ÇIRAĞAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335921)



- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-YILDIZ mah MÜVEZZİ, ÇIRAĞAN sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335922)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1106., 1107., 1114., 1115., 1116., 1117., 1118., 1121., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1129., 1130., 1154., 1155., DOĞAN ARASLI sk 09:02-13:02 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335007)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AYVANSARAY mah AYAN, AYVANSARAY, BALAT KAPISI, DURİYE, ESKİ KASAPLAR, FERRUH KAHYA, HIZIR ÇAVUŞ KÖPRÜBAŞI, KAHKAHA, KAMIŞ, KASAPLAR, LAVANTA, LEBLEBİCİLER, MAHKEMEALTI, MÜRSELPAŞA, PÜSKÜLLÜ, SİNANAĞA ÇEŞMESİ, ÇAVUŞ HAMAMI, ÇINÇINLI ÇEŞME, ÇINÇINLI ÇEŞME ARALIĞI sk / BALAT mah AYAN sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335119)



- İSTANBUL ESENYURT ilce / FATİH mah 850., 851., 871., 872., 873., 877., 881., 933, 934, 935, 936 956, 952, 951, 950 bahçeyolu cd, 953 ., ONDOKUZ MAYIS, ÜNVERDİ sk / 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335009)



- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 100., 102., 104., 106., 108., 110., 112., 114., 116., 118., 120., 122., 124., 126., 128., 130., 132., 134., 14., 148., 150., 186., 29., 31., 33., 35., 37., 41., 43., 80., 82., 84., 86., 88., 90., 92., 94., 96., 98., ATA, BAŞKENT, HAKİMİYET, HÜRRİYET, KANUNİ, KERVANSARAY, MALAZGİRT, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OSMAN GAZİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336533)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GAZİTEPE mah AKYURT, ANI, ARNAVUTLAR, BAHÇELER, BALCIOĞLU, BATAN, DEMİRSOY ÇIKMAZI, FABRİKALAR, GÜMÜŞLER, GÜNGÖR ÇIKMAZI, HAVUZ, KANTAR YOLU, KARASİNAN, KAVAKLIK, MEHTERAN, NURLU, PAŞABAHÇE, TÜTER, URARTU, VELİBEY, İKLİM ÇIKMAZI, ŞAHİN ÖZER, ŞEMSİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336967)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-696, G-698, G-727, G-728, G-738, G-748, G-753, G-800, G-811, G-819, G-821, G-838, G-849, G-850, G-864, G-870, G-893, G-911, G-914, G-915, G-920, G-921, G-927 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336690)



- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-728, G-729, G-731, G-751, G-770, G-814, G-855, G-906, G-912 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336701)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337096)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AHLAT, ARDIÇ, PELİT, ÇİÇEK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336902)



- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BAYRAKLI, BEYCAN, BULUT, BİLGEHAN, EFELER, GÖKDERE, KADİFE, KAMER 1, MAHMUTBEY, MARMARA, OSMANLI, TİMURLENK, ÖĞRETMENLER sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336906)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 329., 330., ASLAN, ERDEM, MERCAN, SAKA sk / MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BAYRAK, 1.BURCU, 1.MEHMETÇİK, 1.MİMAR SİNAN, 1901., 2.GÜLER, 2.YASEMİN, 3.BARIŞ, 329., BURÇ ÇIKMAZI, ERDEM, KEMALPAŞA, SAKA, ŞEHİT KEMAL DEMİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337093)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336878)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1793. sk / KEMALPAŞA MAH. 1792 SK, 1793 SK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336725)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah AKDEMİR, AKDOĞAN, BURÇİN, DEREİÇİ., EFLATUN ÇIKMAZI, ÇIRÇIR DERESİ, ÇIRÇIRTEPE YOLU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335240)



- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah EMİN, GEDİZ, GÜLÜMSER, KUĞU, MABET ÇIKMAZI, TUĞRUL, ZİRAAT sk / ZEKERİYAKÖY mah MANOLYA*- sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335239)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2594. sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336688)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 178., 181., 183., 184., 186., 28., 29., 30., 31., 32., 34., ESKİ EDİRNE ASFALTI, ORDU sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336743)



- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2461., 2465., 2466., 2467., 2468., 2469., 2470., 2471., 2472., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2485., 2486., 2486/1., 2487., 2488., 2489., 2490/1., 2491., 2494., 2495., 2496., 2499., 2500., 2508., 2509., 2510., 2510/1., 2511., 2512., 2513., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2528., 2529., 2530., 2531., 2533., 2535., 2537., 2538., 2539., 2540., 2542., 2544., 2548., 2550., 2552., ATATÜRK, PEYAMİ SAFA, S, SELÇUKLU, T, U, V, Y, Z, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / 1351., 1351/1., 1352., 1353., 1366., 1366/1., 1367., 1368., 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336687)



- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1031., 1044. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337139)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah HAL YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337762)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah OĞUZELİ, YILDIZ, ÇINARLI, ÇİLEK sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338816)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338798)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, ESKİ BÜYÜKDERE, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338838)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338244)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk / YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2339013)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338928)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338933)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338977)



- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338991)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338956)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338224)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338236)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338998)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338262)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338986)



- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, TOMBUL, YAĞMUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338916)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338948)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338267)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338961)



- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338969)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3321., 3344., 3345., 3346., 3361., 3364., 3366., 3367., 3368., 3369., 3370., 3371., 3374., 3375., 3376., 3377., 3381., 3382., ÇINARÜSTÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337873)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, BANKACILAR, BÜYÜK POSTANE, FINDIKÇI REMZİ, HANIMELİ, KÖPRÜCÜ, POSTANEYANI, RAHVANCI, SULTAN HAMAMI, VAKIF HANI, YALIKÖŞKÜ, YENİ CAMİİ, ZAHİRE BORSASI, ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ sk / SURURİ mah VASIF ÇINAR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336600)



- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341254)



- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KOCA YUSUF, KOCA YUSUF 1. ÇIKMAZI, KOCA YUSUF 2. ÇIKMAZI, KURU SEBİL, VANİLYA, ÇINAR sk / MEVLANAKAPI mah BÂLA TEKKESİ, HANCI DEĞİRMENİ, NİŞASTAHANE, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI YAĞHANE, TEKKE MASLAĞI, TEKKE MASLAĞI ÇIKMAZI sk / SEYYİD ÖMER mah SİLİVRİKAPI YAĞHANE sk / SİLİVRİKAPI mah ALAY İMAMI, BEYÇAYIRI, BEZİRGAN ODALARI, DAĞISTANLI ÇIKMAZI, HANCI KARAGÖZ, HİSARALTI 1., KURU SEBİL, KUVA-Yİ MİLLİYE, RAMAZAN EFENDİ CAMİİ ARALIĞI, SİLİVRİKAPI, SİLİVRİKAPI ÇIKMAZI, UZAY, ÖNAL, İBRAHİMPAŞA TÜRBESİ, İMAM MEHMET sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340076)



- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah BAĞDA, EMİR, HEKİM, KEMER, LALELİ, TURAN, TÜRKER, YALÇIN, ÖZDENİZ, ÖZTÜRK sk 09:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340147)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2660., 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341440)



- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2661., 2662., TAŞOCAĞI YOLU sk 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341458)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, YILDIZLAR, YUNUS EMRE, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah AKMİNARE, BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, BEŞİKÇİ, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, OKUMUŞ, RAHLE, REFİKA, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, İLBEY, İSKEFİYE, İTİMAT, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEMİRÖZ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk 09:00-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340150)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-TELSİZ mah AKASYA, DURSUN KILIÇ, İMDAT TORAMAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340252)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.