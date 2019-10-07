Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 7 Ekim 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Ekim 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 7 Ekim 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 7 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İNÖNÜ Mh., 30/10. Sk., 30/10C Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28240-18536)

- ESENTEPE Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28326-9266)

- SÜTLÜCE Mh., DERKA Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28325-9962 T.M.)

- RUMELİ HİSARI Mh., MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28440-4220-4005)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28442-4192)

- HACI KADIN Mh., ATATÜRK Bul., KATİP ÇELEBİ Cd., MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI Sk., İMARET SABUNHANESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28513-2064 TM)

- SEYYİD ÖMER Mh., ALTIMERMER Cd., ALTIMERMER ÇIKMAZI Sk., DEVİRHAN Sk., EMRULLAH EFENDİ ARALIĞI Sk., EMRULLAH EFENDİ Sk., ESKİ VEZİR ARALIĞI Sk., ESKİ VEZİR Sk., HALİDE EDİP ADIVAR Sk., MECİTBEY Sk., MİSMARCI Sk., VANİ DERGAHI ARALIĞI Sk., VANİ DERGAHI ÇIKMAZI Sk., VANİ DERGAHI Sk., ŞEYH HÜSAMETTİN Sk., ŞEHREMİNİ Mh., ESKİ VEZİR Sk., YAYLAK Sk., ZİYA GÖKALP Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28514-2286 TM)

- ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., GÜNAY Sk., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., PARK Sk., HALDUN TANER Sk., GÜNDOĞDU Sk., LALEBAHÇE Sk., KINALITEPE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28543-433)

- TOZKOPARAN Mh., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., SÜVARİ Sk., KOPUZ Sk., GÜLİZAR Sk., ERDEMLİ Sk., G-8 Sk., TOPÇU Sk., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., GÜNEŞLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28544-431)

- SEYRANTEPE Mh., LADİN Sk., İYİNİYET Sk., GÖKDENİZ Sk., ORTANCA Sk., ALTINAY Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28551-9455 T.M.)

- FATİH Mh., 851. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28573-20611 DEPAR 1)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., 10.GÜL Sk., CUMHURİYET Cd., 1.CEVİZ Sk., KÜLTÜR Sk., 5.SÜMBÜL Sk., CEBECİ Sk., 3.ZAMBAK Sk., CAMİİ Sk., 1.NİLÜFER Sk., RUMELİ Sk., 1.YONCA Sk., 1.KAYA Sk., GÖKTÜRK Cd., ÇAMLIK Cd., ÇAMLICA Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28555-9485 T.M.)

- ÇAYIRDERE Mh., MOHAÇ Sk., MORAL Sk., KAŞGARLI Sk., KOÇİBEY Sk., KURUL Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28565-26184)

- HASTANE Mh., 29 MAYIS Cd., HADIMKÖY-İSTANBUL Cd., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., ŞİMŞİR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28587-20789-22144-20807-20811-21629-20549-22147-20076)

- İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28589-9284,9243,9261,9260,9255,9730,9568,9562,9273,9857,9255,9275,9627,9989,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.)

- BEŞTELSİZ Mh., 3 YOL Sk., 4 YOL Sk., ŞEHİT ER FARUK SEVİM Sk., SEYİTNİZAM Cd., ŞEHİT ER ERCAN ÜZER Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., PROF. DR. MUAMMER AKSOY Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28615-1926)

- KALYONCU KULLUĞU Mh., CAMCI MUSA Sk., EMİN CAMİİ Sk., GÜMÜŞ KÜPE Sk., HARMAN Sk., KAHYA BEY Sk., İNCE KAŞ Sk., ÖMER HAYYAM Cd., SAMANCI ALİ Sk., KAMER HATUN Mh., AĞAÇ ÇİLEĞİ Sk., AL HATUN Sk., AYNALI ÇEŞME Cd., ÇATIK KAŞ Sk., ÇEKİÇ Sk., EMİN CAMİİ Sk., GÜMÜŞ KÜPE Sk., REFİK SAYDAM Cd., TARLABAŞI Bul., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., İNCE KAŞ Sk., ARMAĞAN Sk., ATLAMA Sk., AYNALI ÇEŞME Cd., CEDİDİYE Sk., ÇATIK KAŞ Sk., EMİN CAMİİ Sk., EYYÜHÜM Sk., KARANFİL ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA MEVLEVİHANE Sk., KERAMET ÇIKMAZI Sk., KERAMET Sk., SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., TENNURE Sk., TENNURE ÇIKMAZI Sk., YAHYA KAHYA Mh., AYNALI ÇEŞME Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28626-3026)

- YAHYA KAHYA Mh., ALTI OCAK Sk., AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI Sk., AYNALI ÇEŞME Cd., BAHRİYE Cd., DENİZCİ Sk., IŞIK ÇIKMAZI Sk., IŞIK Sk., KARACI ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA BOSTANI Sk., KASIMPAŞA YAĞHANESİ Sk., LEVENT ÇIKMAZI Sk., NEVA Sk., ORTA MEKTEP Sk., PİRİNÇÇİ KAHYA Sk., PİYADE ÇIKMAZI Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., YAKUPAĞA Sk., YILDIZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28627-3627)

- ALKENT 2000 Mh., MEHMET YEŞİLGÜL Bul., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28612-22831)

- TELSİZ Mh., BALIKLI YOL Sk., LEYLAK Sk., BEŞTELSİZ Mh., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28614-1851)

- ASMALI MESCİT Mh., MEŞRUTİYET Cd., KALLAVİ Sk., HAN GEÇİDİ Sk., ÇATMA MESCİT Mh., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28629-3149)

- YAHYA KAHYA Mh., AŞIKLAR MEYDANI ÇIKMAZI Sk., SİPAHİ FIRINI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28630-3017)

- HOBYAR Mh., ARPACILAR Cd., HAMİDİYE Cd., REŞADİYE Cd., YALIKÖŞKÜ Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28638-2150)

- TAHTAKALE Mh., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28680-12324)

- MERKEZ Mh., GÜNEŞ Sk., VEFA Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28678-28760)

- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., MERCAN Sk., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28700-31843)

- KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28657-28128)

- İSMETPAŞA Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28658-28368)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28659-28513)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., KUŞÇU Sk., ESKİ EDİRNE YOLU Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28714-31165)

- BAĞLAR Mh., KOÇMAN Cd., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., ŞEHİT HASAN UZUN Sk., MERCAN Sk., EVREN Mh., BEKÇİ Sk., GÜLBAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28715-31922-31621-31508-31609-31894-31146-31033-31127-31133-31637-31131-31572-31919-31892-31860)

- TAHTAKALE Mh., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28681-12325)

- BEYCİLER Mh., İSTASYON Cd., GÖKYÜZÜ Cd., MUDANYA Cd., KARŞIYAKA Sk., AKYAR Cd., LİMAN Sk., GELİBOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28697-25023-25150)

- SAHİL Mh., ÇANAKKALE Sk., ALSANCAK Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28730-20328)

- SAHİL Mh., ANAFARTALAR Sk., KOCATEPE Cd., MUSTAFA KEMAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28731-20327)

- KAVAKLI Mh., SOKULLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28732-27125)

- SAHİL Mh., KAPTAN-I DERYA Sk., ANAFARTALAR Sk., KADI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28728-20329)

- SAHİL Mh., KOCATEPE Cd., KARAGÖZ Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28729-27447)

- İMRAHOR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28767-28795)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KÖROĞLU Sk., ÜMİT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28775-21698TM 7DP )

- SELİMPAŞA Mh., 6126. Sk., 6125. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28782-24056 24562)

- İMRAHOR Mh., YAVUZ SELİM Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28760-28796)

- ATATÜRK Mh., İSKEFİYE Sk., TÜRKSOY Cd., ŞÖHRET Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28770-28749)

- SELİMPAŞA Mh., 608. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28780-24094 24064 24320)

- SELİMPAŞA Mh., 256. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28781-24351)

- ÇAKIL Mh., CELAL İLALDI Cd., SEYFİ DEMİRSOY Cd., KAZIM SAVAŞ Cd., ÇAKIL YOLU Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28784-23062 23401 23006 23237 23238 23425 23199 23678)

- SELİMPAŞA Mh., 3376. Sk., 3321. Sk., 3366. Sk., 3367. Sk., 3368. Sk., 3369. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 14:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28788-24075)

- KAVAKLI Mh., SELANİK Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28789-24123)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.