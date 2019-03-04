Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 7 Mart 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Mart 2019 Perşembe İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 7 Mart 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 7 MART 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- DİKİLİTAŞ Mh., HAKKI YETEN Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında TEŞVİKİYE Mh., KIVANÇ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21680-3796)



- PINAR Mh., 1240. Sk., 1243. Sk., 1244. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21461-21287)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21591-12231)



- SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Mh., 2016. Sk., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., MEŞE Sk., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21592-11709)



- SANCAKTEPE Mh., BÜYÜKYALI Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21587-25398-25379-25248-25088-25257-25389-25042-25187)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., KANARYA Sk., HALKALI Cd., ANADOLU Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21594-11190)



- FEVZİ ÇAKMAK Mh., 1.FEVZİ ÇAKMAK Cd., HALKALI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21595-11929)



- FATİH Mh., BAHÇE YOLU Cd., DOĞAN ARASLI Bul., ONDOKUZ MAYIS Bul., PAZARYOLU Cd., URFALILAR Cd., ÜNVERDİ Cd., TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., PAZARYOLU Cd., 1015. Sk., 1014. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., ÜÇEVLER Mh., ÜNVERDİ Cd., URFALILAR Cd., PAZARYOLU Cd., 925. Sk., 924. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21635-20775 22678 20322 20253 20254 20610 21625 20668 21622 21623 27109)



- SAZLIBOSNA Mh., KIRIM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21615-28608)



- ÇİLİNGİR Mh., MİSVAK Sk., ÇİÇEKÇİ Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21623-28789)



- TALATPAŞA Mh., FATİH SULTAN MEHMET Cd., 1014. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1017. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., PAZARYOLU Cd., ÜÇEVLER Mh., 903. Sk., 904. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 910. Sk., 902. Sk., 913. Sk., 914. Sk., 915. Sk., 916. Sk., 920. Sk., BAHÇE YOLU Cd., AKEVLER Mh., PAZARYOLU Cd., FATİH SULTAN MEHMET Cd., E-5 TEM Bul., 1049. Sk., 1061. Sk., 1065. Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21636-20668 21622 21623 20044TR)



- MERKEZ Mh., ALİ PAŞA Sk., ZİYA PAŞA Cd., MUALLİM NACİ Sk., RASİM PAŞA Sk., ZEYNEP KAMİL Cd., ZÜBEYDE HANIM Cd., ABDİ İPEKÇİ Cd., CÖMERTTÜRK Sk., SOKULLU MEHMET PAŞA Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21668-513)



- HALİL RIFAT PAŞA Mh., AREL ARALIĞI Sk., AREL Sk., DARÜLACEZE Cd., HAMAM Sk., HERGÜN Sk., NAZLI Sk., ODESA Bul., YÜZER HAVUZ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21677-3080)



- NURTEPE Mh., ALİBEY Cd., BİRGÜL Sk., OSMANPAŞA Cd., SOKULLU Cd., YOL Sk., ÇAM Sk., MERKEZ Mh., ÇINAR Sk., YAREN Sk., OSMANPAŞA Cd., HİMMET Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21674-9663 )



- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., GÖKTÜRK Cd., CAMİİ Sk., IŞILDAR Sk., HACI AHMET Cd., ÇAMGÜZELİ Sk., NEHİR Sk., TAŞÇI Sk., SADIK Sk., CUMHURİYET Cd., BAŞDERE Sk., MERİÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21688-9250)



- MERKEZ Mh., MERKEZ Cd., FULYA Mh., BÜYÜKDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21678-3364)



- DANAMANDIRA Mh., ESKİ CAMİ Sk., DANAMANDIRA SİNEKLİ YOLU Sk., BEŞEVLER MEVKİİ KÃ¼m., CUMHURİYET HATA Sk., ŞAKAYIK ÇIKMAZI Sk., YÜCEGÖKLER Sk., KARAGÖL MEVKİİ KÃ¼m., IŞIK ÇIKMAZI Sk., ÖZKANLAR Sk., ARDA Sk., KÖKLÜK MEVKİİ KÃ¼m., ÖZDAMARLAR Sk., KADIRGA Sk., CİBALİ Sk., VATAN Cd., UĞUR SALTAN Sk., ESKİ ISTIRANCA Sk., GÖKÇEDAĞ ÇIKMAZI Sk., KARACA AHMETPAŞA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21710-23632 23602 23045 23218 23233 23731 23422 23451 23084 23749 23530 23614 23543 23521 23518 23519)



- HUZUR Mh., OYAK SİTESİ KÃ¼m., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21715-4456)



- CEBECİ Mh., 2476. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21700-28183 TM)



- MERKEZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21702-29392 TM)



- KALEİÇİ Mh., LİMON Sk., MAKBUL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21694-23733 TM)



- SELİMPAŞA Mh., 6096. Sk., 6095. Sk., 6097. Sk., 605. Cd., 608. Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21697-24477 TM)



- DAVUTPAŞA Mh., DAVUTPAŞA Cd., 69. Sk., ATATÜRK Cd., MELİKŞAH Cd., MİMAR SİNAN Mh., 79. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21719-18040)



- GÜVERCİNTEPE Mh., İPEKYOLU Cd., CUMHURİYET Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21729-11067)



- YAVUZ SELİM Mh., 26/B Sk., BİRLİK Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21722-18592)



- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21752-9703,9706,9586,9236,9934,9759,9403,9402,9733,9776,9573,9424,9726,9867,9777,9720,9499)



- OSMANİYE Mh., ADALET Sk., ARALIK BAŞI Sk., CAMİ Sk., CEMİYET Sk., ÇÖREKOTU Sk., EVLEK Sk., FABRİKALAR GEÇİDİ Sk., FİLDAMI Sk., PULLUK Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21745-1603)



- KARTALTEPE Mh., AHMET DOĞAN YILMAZ Sk., AHU Sk., AYDIN YUVA Sk., BAŞARI Sk., MEHMET SAİT Sk., OLGUNLAR Sk., PELİNLİ Sk., TERAKKİ Cd., TEZ Sk., YAVUKLULAR Sk., OSMANİYE Mh., İNCİRLİ YOLU Sk., OSMANİYE YOLU ÇIKMAZI Sk., SUGÖZÜ Sk., SUNA Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21746-1623)



- MİMAR SİNAN Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(21753-9571,9957,9055,9295,9064,9057,9060,9559,9560,9963,9058,9395,9584,9061,9672,9676,9062,9600,9218 T.M.)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.