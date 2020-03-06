​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Mart 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 7 Mart 2020 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 7 MART 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2006. sk / SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 933., 934. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374669)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AKGÜVERCİN, AYVAÇEŞME, HANİCE, KIRLANGIÇ, LEYLEK ÇIKMAZI, LİDER ÇIKMAZI, NEHİR ÇIKMAZI, YAVUZ SELİM, ÖZDİL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377529)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KABAKÇA mah AYVAÇEŞME, BERGÜZAR ÇIKMAZI, MANAVGAT, MANDIRA, MELEKOTU, NEHİR ÇIKMAZI, NİZAM ÇIKMAZI, RÜZGAR, SOLMAZ, ÇALMAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377525)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.DİLEK, SAMİ PAŞA, YAZI TEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377759)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÜYÜKYALI sk / GÜMÜŞYAKA mah BÜYÜKYALI, EMİRSULTAN, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTELLER, YALIKÖY sk / MİMAR SİNAN mah HALKEVİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378992)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HACI KADIN mah ATATÜRK, HACI KADIN 1., HACI KADIN ARALIĞI, HACI KADIN BOSTANI, HIZIR KÜLHANI, KATİP ÇELEBİ, MEYVALI BOSTAN ÇIKMAZI, İŞLEK, ŞÜKRÜBABA sk / HOCA GIYASETTİN mah TAVANLI ÇEŞME, İŞLEK sk / SULTAN AHMET mah KERESTECİ HAKKI sk / YAVUZ SİNAN mah ATATÜRK, LEBLEBİCİ, UNKAPANI, UNKAPANI DEĞİRMENİ, YAVUZ SİNAN CAMİİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378617)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ZİYA GÖKALP mah BUHARA sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah 1.CUMHURİYET, 1.ELİF, 1.KARACA, 1.OZAN, 1.ÖZAY, 1.ŞAHİN, 2.GÖL, 2.SAKIZ, 2.ÜLKÜ, 3.ATATÜRK, 3.FİLİZ, 3.PINAR, 4.YILDIZ, 5.KARTAL, ANIL, MEZARLIK YOLU, SAMET, ZEYNEP sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379032)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah BASINKÖY İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah OSMANLI sk / BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, ERDEM BAYAZIT, EYMEN, GÜLNİDA, ILGAZ, MEHMET AKİF ERSOY, NECATİ COŞAN, NENE HATUN, NURETTİN TOPÇU, PELİT, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, SERAP, SÜLEYMAN ÇELEBİ sk 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2379583)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk 14:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377916)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah SANATKARLAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2377912)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah İNCİRLİ sk / ZUHURATBABA mah GÜLDEREN, TATLINAR, YOLBAŞI, ÇAĞ sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380085)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 54., CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜMBÜL, ŞENER sk / MURATPAŞA mah AKASYA, AKPINAR, ATA, BAHÇELİ, CEMİYET, CUMHURİYET, CİCOZYOLU, HASAN PAŞA, KOSOVA, MERKEZ, NAME, ORHANGAZİ, PINAR, SİPAHİ, TAN, YABANGÜLÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2380969)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah SÜMBÜL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385335)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DUMLUPINAR, HÜRRİYET, MAHMUTBEY, SÜMBÜL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385703)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah ALTINAY, ALTINBAŞAK, BALIK, CİHANGİR, DOĞAN, DİLEK, EBRU, ECRİN, GÖKHAN, GÜLENDAM, LEMAN, NATO, SİTE, YAYINCILAR, ÇALIŞKAN, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇİĞDEM, ÖZDEN, ÖZGÜR, ÖZGÜR ÇIKMAZI, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah BEYAZ ORKİDE, DENİZ 1, GONCA, GÜN IŞIĞI, TOMURCUK 1, İMAM ÇEŞME YOLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385742)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, HALİÇ, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, İMRAHOR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK, ÖZLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385567)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385568)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah DEĞİRMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383607)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR mah KUZU, PAZARTÜRK, ŞELALE CD, NİSA SK, BARIŞ SK 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383935)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk / KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383962)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386925)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-224, G-223, G-222, G-221 sk GALATA SK, G-19, G-20, G-21, G-804, DURU SK, MANDIRA CD 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386842)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-TOZKOPARAN mah GÖLGELİ, GÖRGÜLÜ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386975)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah GEDİZ, MAHMUTBEY, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 2., MEHMET AKİF ERSOY, MERİÇ, NİL, SAKARYA , İNCESU sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384069)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ALACEYLAN, ASKER, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ELMAS, KAPTAN, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KURBAN, MEYDAN, NESİL, TAHİR AĞA ARALIĞI, TAŞLI, YAVUZ, ZÜMRÜT, ÇETİN, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk / HALICIOĞLU mah AKİBET, ALT MALTIZ, BÜKLÜM, ELVANDİREK, FUTACI, IHLAMUR, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, MALTIZ, TATAROĞLU, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, ÇAKIRBEYLER, ÜNVAN, ŞAN, ŞEREF sk / PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, FUTACI, HİSAR, LALELİ, ORKİDE, SİVAS, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ÇIKMAZI sk / ŞEHİT MUHTAR mah TAKSİM YAĞHANESİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah KÜÇÜK BAYIR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386788)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLAY sk / GÜVERCİNTEPE mah CUMHURİYET, FATİH, FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA, YILDIRIM sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384070)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, İLAÇ sk / PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, BABAPINAR, BEYAZ GÜL, CAN, CEM, EMİR, ERENLER, GÜNEŞ ARALIĞI, GÜZEL BAHÇE, KAAN, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, KÜÇÜK EFEM, PİYALEPAŞA, SESSİZ, SULTAN, TORPİL, YILDIRIM BEYAZIT, YÜRÜYEN, ÇINARLI, ÇİMEN, ÇİÇEK, ÜST SEYHAN, ŞAHİNCE, ŞARK, ŞENGÜL sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ADA, ADEMAĞA, AKSU, ASLAN, AYDIN 1, BAHADIR, BARAN, BARÇIN, CEYLAN, CÜCE, DOĞAN, DÜNDAR, DÜZTAŞ, DİK, EFLATUN, ERCAN, ERDEM 1, EREN, ERSAN, ERSİN, GAZİLER, GÜMÜŞ, GÜNEŞ, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, GÜRSEL, HAFİK, HARMAN, KANBER, KARANFİL 1, KESER, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KOÇ 1, KURUDERE, KURUÇAY, KURUÇAY ARALIĞI, MEKTEP, MİTHAT PAŞA, ODESA, POLAT, PİYALEPAŞA, RAMAZAN, SEYHAN, SEZER, SPOR, SÜMBÜL, SİVAS, TUNA 1, YAYLA, YAYLA ÇIKMAZI, YILDIRIM, ÇAKMAK, ÇAMLICA, ÇAMLICA ARALIĞI, ÇAMÖZÜ, ÇINAR, ÇUKUR, ÖRNEK, ÖZLER, İMRANLI, İZZET BABA, ŞAHİN 1, ŞAHİNKAYA, ŞİMŞEK, ŞİRİN sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386824)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah AKTAŞ, AKTAŞ ARALIĞI, ALACEYLAN, ASKER, ATA, ATA ARALIĞI, ATILIM, CAMİ, DEREİÇİ, DOĞANAY ARALIĞI, DOĞANŞAH, DUTLUK ÇIKMAZI, ELMAS, ESER, ESER ARALIĞI, FATİH SULTAN, FETİHTEPE, FETİHTEPE CAMİ, FETİHTEPE CAMİ ÇIKMAZI, HALICIOĞLU YAN YOL, KAPTAN, KARAÇAYIR, KESKİN, KESKİN ARALIĞI, KUMSAL, KURBAN, MABET, MEYDAN, NESİL, SEVİNÇ, SİVAS, TAHİR AĞA ARALIĞI, TAŞLI, YAVUZ, ZÜMRÜT, ÇETİN, ÇEŞME, ÇINAR, ÇİÇEKLİ, ŞEHİT ER MURAT CELEP, ŞENER sk / HALICIOĞLU mah ABACI HALİM, AHRETLİK, AKİBET, ALT MALTIZ, AYAZMA ÜSTÜ, BABA, BADEM ÖNÜ, BONCUK, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, DERE KARŞISI YANI, ELVANDİREK, EMİN, ERDEN, ERENLER TEKKESİ, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, FİDAN, HALICIOĞLU OKMEYDANI, HALİL AĞA, IHLAMUR, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MALTIZ, MUHİBBAN, OKUMUŞOĞLU, PEŞTEMALCI, SALLABAŞ, SIVACI AHMET, TATAROĞLU, TOKAÇ, TOPAĞAÇ, TUNÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, TÜTÜNCÜ ABBAS, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ, YEŞİM, ÇAKIRBEYLER, ÇIKSALIN, ÜNVAN, ÜÇ KARDEŞLER, ŞAHİNLER, ŞAN, ŞEREF sk / KOCATEPE mah ÇAYLAK sk / PİRİPAŞA mah ANIT, AYAZMA, AYAZMA ALTI, AYAZMA ÜSTÜ, DEREİÇİ, DÖNMEZ, EMRE ÇIKMAZI, ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, FISTIKLI BAHÇE ÇIKMAZI, FUTACI, GÖKTUĞ, HİSAR, LALELİ, MANOLYA, MİSKET, ORKİDE, SÜMBÜL, SİVAS, SİVAS ARALIĞI, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YAPRAKLI ÇIKMAZI, YASEMİN, YILDIRIM, YILDIRIM ARALIĞI, YILDIRIM ÇIKMAZI, ÇOPUR, İNCİ sk / 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386811)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah SOLMAZ sk 00:01-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384198)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.KARADENİZ, 2.FABRİKALAR, 906., 913., AKÇALAR, KUZEY, UÇAR, VARNA, ŞEREF sk / MEHMET AKİF mah BABİL sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386993)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, 1305. ÇIKMAZ, KORUTÜRK, TANDOĞAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387003)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ARIKUŞU, 2.DERE, 3.LALE, ALPTEKİN, ERTEKİN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387005)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, AZZAM, DİNÇER, GURBET, KATİP ÇELEBİ, MABET, MALTEPE, SUALTI, TARHAN, YEDİTEPE sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKIBET, MALTEPE sk 12:00-13:52 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383967)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk 02:03-03:03 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386825)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.CEVİZ, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, LADİN, PAPATYA, ÇAPA sk / MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, NEYZEN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387188)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk, DİSPANSER SK. 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387195)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387123)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk / ETİLER mah NİSBETİYE, TEPECİK YOLU sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387126)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİDE EDİP ADIVAR mah AKAR, ALAATTİN ELMAS, BABAYİĞİT, BALCI, BORU ÇİÇEĞİ, DEDEOĞLU, HALİDE EDİP ADIVAR, KIZILCIK, KUTLUBEY, KİRAZ 1, MELİKŞAH, SARI ÇİÇEK, SULTAN, ÇEVRE PAZARI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387121)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-HABİBLER mah 2710., 2714., 2714/1., 2714/2., 2721/1., 2721/3., 2722., 2722/1., 2722/2., 2723., 2723/1., 2723/2., 2724., 2724/1., 2724/2., 2724/3., 2725., A-1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384184)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah BURÇHAN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387067)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GARİPÇE mah BORAN, FEHİM, GARİPÇE, NARİN ÇIKMAZI sk / RUMELİFENERİ mah AHMET ŞİMŞEK, AY, BÜYÜK ATATÜRK, CUMA, ERKAN, FENER SARMAŞIĞI, FENERGÜLÜ, FESLEĞEN, FEVZİ ÇAKMAK, GONCA FENERİ ÇIKMAZI, HASAN ALİ YÜCEL OKULU, HUŞ, KAKTÜS ÇİÇEĞİ, KALE., KETENDERE, LALEM, LODOS, MENDERES NEHRİ, ORKİDE*, PORTAKAL ÇİÇEĞİ, RUMELİ FENERİ BİLİNMEYEN, RUMELİ LİMANI, RUMELİ PAPATYASI, RUMELİ ZAMBAK, SANCAK, SEDEF, TAKA, TEKNE, TÜRKELİ FENERİ, YONCA*, ÇİFTLİK, ÖREKE KAYALIĞI, İNÖNÜ MUHAREBE, İSKELE., İSTİKLAL sk 14:14-18:14 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386924)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 122., 123., 134., 135., 199., 200., 201., 208., 211., 213. ÇIKMAZ, 214. ÇIKMAZ, AYAZAĞA 135. ÇIKMAZ, DEREBOYU 1, KURTYOLU sk 10:18-13:18 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386934)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah CERRAHPAŞA, VAKIF, VEZİRLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387054)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 232, 233, 234., 235., 238. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387491)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKEVLER mah 1048. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387490)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ADALET, ARDIÇ, BERKER, BÜLBÜL, DENİZKÖŞKLER, HÜRRİYET, REŞİTPAŞA, SÜLÜN, ÇAVUŞOĞLU, İLKEM, İREM, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387578)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388953)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ- HOCA GIYASETTİN mah VEFA sk / MİMAR KEMALETTİN mah YAKUPAĞA FIRINI sk 23:00-00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387637)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA sk / ALİ KUŞÇU mah FEVZİPAŞA, YUSUF ZİYAPAŞA sk / ATİKALİ mah FEVZİPAŞA sk 23:30-00:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387643)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, ALAYBEY, AĞRI, BAYRAKTEPE, BİLİM, ELZEM, ESKİ BEŞİKTAŞ, KAFİYE, NARLI, NURTAÇ, SELMA, TESTİ, ÇAYIR, ÇIKRIK sk / MERKEZ mah TOPKARA sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 10:00-13:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388996)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYBİKE, BADE, BATURAY, BIÇAKÇI, BOZ, BOZ ÇIKMAZI, GÖKYÜZÜ, NERGİS, SAKARYA, SULTAN SELİM, YASEMİN, YEŞİL, YONCA, YONCA ÇIKMAZI, İZCİ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389008)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 232., 29/1., 29/2., 62/1., 62/2., 62/3., 62/4., 62/5., 63., 64/3., 64/4., 64/5., 64/8., 65., 65/10., 67., 67/2., 67/3., 67/4., BEKİR SUBAŞI, MERV, SEBAHATTİN ZEREN, İSA YUSUF ALPTEKİN, ŞEHİT CEM AKGÜN sk / SÜMER mah 27., 27/11., 29/2., 29/8., 67. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389176)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah KARADUT sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3030., 3034., 3038., 3090., 3093., 3095., AKÇABURGAZ sk / HÜRRİYET mah DOĞAN sk / OSMANGAZİ mah 3127., 3133. sk / TURGUT ÖZAL mah 59. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387768)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65., 65/5., 65/6. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389175)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387642)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah SONBAHAR, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, BAĞIŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387831)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah ALİ KAYA, ECZA, HARMAN 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389248)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 812., 850., 852., 853., 854., 855. ÇIKMAZ, 857., 858., 859., 860., 861., 861/1., 862., 863., 864., 865., 866., KARAOĞLANOĞLU, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN, ŞEHİT HALİL SAĞIR sk / HAVAALANI mah GÜLDÜRÜ, GÜLEK, GÜLER, GÜLERYÜZ, GÜLHAN, GÜLNİHAL ÇIKMAZI, GÜLSER, GÜLÇİN, HACI BAYRAM, KIRGIZ, KIRIM, KÖYİÇİ, MEHMET AKİF İNAN sk // FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah NARLIBAHÇE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384137)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk 15:00-22:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388936)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1001., 1002., 1003., KAZIM KARABEKİR, MEHMET AKİF ERSOY sk / MENDERES mah 352., 366., 368., 369., 370., 371., 372., 373., 374., 375., 376., 376/1. ÇIKMAZ, 377., 378., 379., ATIŞALANI, CİHANGİR, KAZIM KARABEKİR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389249)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 187., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., 202., 203., 204., 205., 206., 214., MAHMUTBEY sk / İNÖNÜ mah 359. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 231. sk / TURGUT REİS mah 413. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389250)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 673., 675., 676., 677., 685., 686., 687., 688., 689., 690., 693., 694., 695., 696., 697., 698., 699., 700., 702., 703., 704., 705., 706., 707., GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah 795., 815., 837. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah 694 sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389255)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389267)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.KASIMPATI, 1.ÇİĞDEM, 1.ÖZEN, 1.ÖZGÜR, 1222. ÇIKMAZ, 2.MENEKŞE, DEREBOYU, MELİKE, OZAN, PEMBEGÜL, SÖZERİ, TIĞILAY, YAĞIZ, YAĞMUR, YONCA, ÇALIŞKAN, ÖZDEN, ÜDER ÇIKMAZI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389270)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.