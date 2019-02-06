Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 7 Şubat 2019 Perşembe

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 7 Şubat 2019 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 7 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- KALENDERHANE Mh., AKİFPAŞA Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., ISLAH Sk., ŞEHZADE CAMİİ Sk., MOLLA HÜSREV Mh., HİMMET Sk., REVANİ ÇELEBİ Sk., VEFA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20670-2151 TM)



- SÜLEYMANİYE Mh., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., ISPARTAKULE Cd., 725. Sk., E-5 TEM Bul., 740. Sk., 743. Sk., 745. Sk., SULTANİYE Mh., AŞIK ŞENLİK Cd., YENİKENT Mh., 661. Sk., 662. Sk., 663. Sk., 665. Sk., 668. Sk., 670. Sk., 671. Sk., ARDIÇLI Mh., 804. Sk., 830. Sk., 845. Sk., ISPARTAKULE Cd., 788. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20673-22613 270027 20515 27010 27008 27009 20649 20294)



- MERKEZ Mh., KIRKMERDİVEN Cd., İDRİS KÖŞKÜ Cd., İSLAMBEY Mh., ÖRNEK Sk., YAHYA GALİPBEY Cd., BÜLBÜLDERE Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20870-8034)



- ŞENLİKKÖY Mh., EKŞİ NAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20716-1917)



- SÜLEYMANİYE Mh., 724. Sk., 726. Sk., 727. Sk., 728. Sk., 730. Sk., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., AZİZ NESİN Cd., ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM Sk., ISPARTAKULE Cd., 770. Sk., 772. Sk., 773. Sk., 774. Sk., 777. Sk., 783. Sk., 784. Sk., ARDIÇLI Mh., 787. Sk., 788. Sk., 789. Sk., 790. Sk., 824. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20674-27010 27008 27009)



- ATATÜRK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20859-29373)



- MERKEZ Mh., BAHARİYE YOLU Sk., BASMACI ABDİ EFENDİ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20867-8507)



- ŞENLİKKÖY Mh., EKŞİ NAR Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20720-1917)



- TAŞOLUK Mh., ZENGİN Sk., BEYAZ LEYLAK Cd., AKDENİZ Cd., GÜNBATIMI Sk., EGEMEN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20744-28637)



- PINAR Mh., 1485. Sk., 1499. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20768-21594)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20858-29371)



- KAYABAŞI Mh., ALBAYRAK Sk., KAYAŞEHİR Bul., ULUBATLI HASAN Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20797-12626)



- 50. YIL Mh., 2021. Sk., 2023. Sk., 2024. Sk., 2025. Sk., 2026. Sk., 2028. Sk., 2029. Sk., 2030. Sk., 2032. Sk., 2053. Sk., 2055. Sk., 2056. Sk., 2059. Sk., B Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20841-28190 tm)



- LEVENT Mh., ÜLGEN Sk., EBULULA MARDİN Cd., KRİZANTEM Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20842-3568)



- LEVENT Mh., ALTZEREN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20843-3962)



- GÖKÇEALİ Mh., SUBAŞI Mh., GÖKÇEALİ Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20848-23390 23023 23600 23697 23134 23457 23685)



- MALTEPE Mh., SERÇE KALE Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 20:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20873-8049)



- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., DERE İÇİ Sk., DERKA Sk., ÖRNEKTEPE Mh., MEHTAP Sk., MERCAN Sk., ZAFER Cd., ZAFER ÇIKMAZI Sk., DEREİÇİ BORSA Sk., KANARYA Sk., PAZAR İÇİ ÇIKMAZI Sk., PAZARALTI Sk., TURNA Sk., TURNA ARALIĞI Sk., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20754-9616)



- ÇIRÇIR Mh., IRMAK Sk., ULUDAĞ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20790-28029 TM)



- KAYABAŞI Mh., ŞEHİT MUSTAFA BOZOKLU Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20796-12602)



- TARABYA Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20814-4206)



- PİRİNÇÇİ Mh., BİBERİYE Sk., ARMUTLU Sk., 1.ÇALIŞKAN Sk., KARAÇALI Sk., KAMERİYE Sk., PİRİNÇÇİ KÖY YOLU Sk., TOPRAKÇI Sk., ZİYADE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20786-29045 TM)



- CUMHURİYET Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BOSNA Cd., FAZİLET Sk., SAFAHAT Cd., YEŞİL ADALILAR Sk., ÖĞRETMENLER Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20840-28032 tm)



- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KARADENİZ Cd., KONAK Sk., NADİDE Sk., ORDU Cd., SAZAN Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., ÇİĞDEM 2 Sk., KEMAL SUNAL Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20851-658)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-82 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20852-27343)



- TERAZİDERE Mh., GÜNEŞ Cd., SİNAN Sk., MANASTIR Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20872-8677)



- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20857-28296 TM)



- BAŞAK Mh., ALİ SOYLU Cd., YUNUS EMRE Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20855-12158)



- ADNAN KAHVECİ Mh., İNÖNÜ Cd., KAVAKLI Mh., İSTANBUL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20856-20084 20067 22438 20889 21605 21393 22330 22332 27084)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.