Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 7 Şubat 2020 Cuma

​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 7 Şubat 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 7 Şubat 2020 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

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Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 7 ŞUBAT 2020 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101., 1102., 1103., 1105., 1108., FEVZİ ÇAKMAK, İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74., 75., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 89., 90., 91., 92., SELİMİYE, İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 39., 40. sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329906)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2331994)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah KAAN, KÜME, KÜÇÜK EFEM, SESSİZ, ŞAHİNCE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah MEKTEP, TUNA 1 sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333296)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah HOŞ, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, YEŞİLCE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333326)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk / BOYALIK mah KUFALI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2333322)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-PINAR mah 1270., 1274., 1288. sk / YEŞİLKENT mah 1293., 1294., 1295., 1296., 1297., 1298., 1299., 1300., 1301., 1305., 1310., AHMET ARİF, GAZİ, HACI BAYRAM VELİ, NAZIM HİKMET sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335796)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah ŞAKAYIK sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335924)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah ARDIÇ, BESTEKAR AHMET ÇAĞAN, BÜYÜKKUYU, DEREBOYU, HÜLYA, LOZAN, MEHMET KARACA, REFİK FENMEN ÇIKMAZI, TUĞRAKEŞ İSMAİL HAKKI sk / ORTAKÖY mah AMCABEY, CUDİEFENDİ, CUDİEFENDİ ÇIKMAZI, DEREBOYU, TERAZİ ÇIKMAZI, TÜFEKÇİ BAHRİ, YUSUF BALİ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALİL RIFAT PAŞA mah TEOMAN sk / TEŞVİKİYE mah ŞAKAYIK sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335923)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA FENARİ mah ADEM YAVUZ, ALİBABA TÜRBE, NUR-U OSMANİYE, VEZİRHANI, ÇARŞIKAPI NUR-U OSMANİYE, ŞEREFEFENDİ sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335112)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah AMASYALILAR, ATİLLA İLHAN, G-522, G-556, G-557, G-558, G-559, G-564, G-584, G-585, G-587, G-69, G-70, G-71, G-72, G-74, G-75, G-77, G-861, OZANLAR sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 485., 486., 487., 488., 489., 500., 501., 502., 503., 504., 507., 512., 520., 521., 522., 525., 526., 527., 528., 533., AMASYALILAR, OZANLAR, ŞEHİT ERCAN DOĞRUKARTAL sk / ESENYURT İLÇE SÜLEYMANİYE mah 725. 735, 731, 732, 733,737, 724, 739, ISPARTAKULE CD. sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335012)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 12., 14., 140., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 34., 36., 46., 48., 50., 52., 54., 56., 58., 60., 62., 64., 66., 68., 70., 72., 74., 88., BARBAROS, BARIŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖÇMEN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MOHAÇ, OSMAN GAZİ, SELANİK, ÖZAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336537)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 318., 5.İNÖNÜ, ERGANİ, ERGUVAN, GÜREL, KARTOPU, NAR, NEHİR, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, İKİTELLİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337099)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, AYDOĞDU, BİLGE, DİLEK, DİNAR, DİVAN, MERİÇ, MUĞLA, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, ULUBATLI HASAN, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., TAN ÇIKMAZI sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2337097)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah TİMURLENK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336908)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ARAS, BAYRAKLI, BULUT, DALKILIÇ, DİCLE, EFELER, EŞREFPAŞA, KADİFE, KAMİLPAŞA, KOCA YUSUF, KOCASİNAN BAĞCILAR YOLU, MARMARA, NALDÖKEN, NARLIDERE, ORHAN GAZİ, OSMAN GAZİ, OSMANLI, SAKIP SABANCI, YAŞAR DOĞU, ÖĞRETMENLER, İSLAMBEYLİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336911)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ADAGÜLÜ, BİRLİK, HUZUR, KERAMET, MEHTER, MEKTEP, MERHAMET, MUZAFFER, NECİP FAZIL, NEZAKET ÇIKMAZI, SAFAHAT, SUNGUR, SİTELER CAMİİ, VEDA, ŞEVKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336884)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah ACARLAR-FULYA, ACARLAR-IHLAMUR, ACARLAR-KASIMPATI, ACARLAR-KAYIN, ACARLAR-MEŞE, ACARLAR-MİMOZA, ACARLAR-SELVİ, ACARLAR-ÇINAR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335242)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GAYRET, GAZEL, GAZETECİ, GAZİ EMİR, GAZİ YOLU, GAZİPAŞA, GECİKMEZ, GELİŞİM, GENELGE, GEZER, GEZGİN, GÜNDEŞ, GÜNER, ULUDAĞ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338771)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 496., 497., 500., 501., 502., 503., 532., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336744)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, FÜZE, FİRUZAN, HAVAALANI, ULUDAĞ sk / ORUÇREİS mah 633., 634., 635., 636., GAZİ, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 461., 462., 463., 464., 465., 467., 468., ADEM YAVUZ, ANADOLU, CENGİZ TOPEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338770)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ONUR, SEVGİ, SÖYLER, ÖZGÜ sk / MERKEZ mah BAHÇE, DAĞLAR, FERMAN, GÜLDESTE, GÜNAY, HAKTANIR, HİCAZKAR, ONUR, SELAMET, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN ÇIKMAZI sk / YAHYA KEMAL mah ŞENKAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338949)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BEHZAT BUDAK, BEYDAĞ, GAMZELİ, GÖZDE, MİNE, NASIR, RIHTIM ÇIKMAZI, SAMİMİ, TUĞRUL, ŞİRİN sk / TALATPAŞA mah ERSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338237)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BÜLBÜL, CESUR, CİVAN, KUĞU, ÇİĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338268)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BAĞIŞ, BİRDAL, SAKARYA, TATLI, TEKNİK, TOKGÖZ, TORUN sk / YEŞİLCE mah DEFİNE, SONBAHAR, TEKNİK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2339015)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah KARANFİL, KARANFİL YORULMAZ, TOMBUL, YAĞMUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338917)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AY, BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, GÖLCÜK, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER, TAÇ, ÇETİNKAYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338929)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah DEHA, HAZAL, KARAMAN, SENA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338943)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALAN, BAHÇE, BAĞLAR, ESENTEPE, FIRTINA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338988)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKTAR, DEREBAŞI, DEREBAŞI KÜMESİ, PARLAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338970)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah CENGİZ TOPEL, DEFNE, GÖÇEN, GÜNEŞ, HELAL, OKUL ARKASI, İSTİKLAL, ŞEFKAT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338978)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, MERSİN, SEZER, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338245)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ALEV, ERKILIÇ, GÜLBAŞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338999)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah DEMİR, GÜNEŞLİ, OKUL, SOLMAZ, ÖZKAN, ŞENYURT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338957)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, ÇARDAK, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338263)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, KAKTÜS, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338992)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKDERE, AYDIN, DİKMEN, MESCİT, OLTU, SAMET, SİVAS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338962)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah DEMET, GÖLBAŞI, SAVAŞ, SAVAŞ ÇIKMAZI, SEVİM, TARÇIN, UYUM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338228)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ADIVAR, AKBORA, AKDUMAN, AKGÜNAY, AKKALE, AKKOYUN, ATAMAN, ATÖLYE, BAHRİYE ÇIKMAZI, BAHTINUR, BAHÇEKÖY, BİNEKTAŞI, DOĞANŞAH, ERBİL, FAHRİ, GÜLDANE, KARABAĞLAR, MİMAR HAYRETTİN, NAZİK, NİSAN, PAMUKDEDE, TEKİNSOY, TİREBOLU, YAVERBEY, ÇAMLIKTEPE, ÇARDAK, ÇAĞRI, ÇORLU sk / MİMAR SİNAN mah MEDENİ, MİMAR SİNAN sk / SANCAKTEPE mah AMAÇ ÇIKMAZI, MİMAR HAYRETTİN, PARSEL, ÇAMLIKTEPE sk / İSMETPAŞA mah ÇAMLIKTEPE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2338776)

- İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah ALİPAŞA CAMİİ AVLUSU, AĞABABA, AĞABABA ARALIĞI, AĞABABA ÇIKMAZI, DEĞİRMEN 1., ESEKAPI, ESEKAPI ARALIĞI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, KOCA MUSTAFAPAŞA, TÜTÜNCÜZADE sk / HASEKİ SULTAN mah ATİK MEDRESESİ, ATİK MEDRESESİ ÇIKMAZI, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, PAZVANT sk / MEVLANAKAPI mah SİLİVRİKAPI sk / MUHSİNE HATUN mah ÖRDEKLİBAKKAL sk / SEYYİD ÖMER mah ALİ ŞİR NEVAİ, HEKİMOĞLU ALİPAŞA, KIZILELMA, SİLİVRİKAPI, TAŞKÖPRÜLÜZADE, YAPAĞI sk / SİLİVRİKAPI mah KUVA-Yİ MİLLİYE, SERDENGEÇTİ, SIRMAKEŞ, SİLİVRİKAPI, TAŞDELEN, VİDİN, ÇEVRE TİYATROSU, ÖKSÜZCE CAMİİ, İLK MEKTEP sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2336608)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BİÇER, GÖK, KOÇ ÜNİVERSİTESİ, TATAR, TURYAPI SARIYER EVLERİ(GÖK SK), YEŞİLTAŞ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2335253)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-BAŞAK mah AKYÜREK ÇIKMAZI, ATANUR ÇIKMAZI, BAL ÇIKMAZI, BAŞÖĞRETMEN, BEYAZ AKASYA ÇIKMAZI, CEVHER, DEMİR, ESKİ DEĞİRMEN ÇIKMAZI, ESKİCİ ÇIKMAZI, KARADUT, OSMANLI, SANTRAL, SULTAN SÜLEYMAN, ÇİÇEK sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340271)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DİNÇER, EKER, GÜLİSTAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341336)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, KORSAN ÇIKMAZI, MEŞRUTİYET, ORHAN ADLI APAYDIN, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk / TOMTOM mah MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk 10:00-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340220)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ- KARADENİZ mah 1087., 1090., 1099., 1103., 1103/1., 1103/2., 1103/3., 1103/4., 1103/5., 1103/6., 1104., 1104/1., 1105., 1110., 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1124., 1124/1., 1129., 1130/1., 1131., 1134/1., 1145., 1146., 1147., 1148., 1149., 1150., 1151., 1152., 1153., 1156., 1157., 1176., 1177., 1203., 1204., 1205., 1205/1., 1210., 1210/1., 1211., 1213., 1214., 1215., 1219., 1220., 1221., 1222., 1222/1., 1223., 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341170)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1115., 1115/1., 1116., 1118., 1118/1., 1124., 1124/1., 1210., 1210/1., 1211., MEHMET AKİF, NAMIK KEMAL, SELANİK sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341469)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1134/1., 1145., 1146., 1150., 1151., 1152., 1153., 1215. sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341474)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341591)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah SEVGİ sk / MERKEZ mah BİLGİ, ŞEHİT BARBAROS YALÇIN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340318)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU, BORNOVA, CEM SULTAN, GÜVERCİN, HARUN REŞİT, LALAPAŞA, OĞUZHAN, SAKA, SERÇE, YENİÇERİ, YOLAÇAR, ÇELEBİ MEHMET sk / SULTAN SELİM mah ESKİ BÜYÜKDERE, SİLAHTAROĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340412)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah AKARSU sk / SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, ESKİ BÜYÜKDERE, HÜMEYRA, LALEGÜL, LİBADİYE, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, ESKİ BÜYÜKDERE, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340413)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340422)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN sk / HUZUR mah CENDERE sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341595)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340323)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, AKDEMİR, AKMAN, AKİK, ALAYBEY, ATAKÇİL, AYTAÇ, AZİMET, AĞRI, BAYRAKTEPE, BERKAY, BEYLİK, BEŞER, BİLİM, DOĞANCILAR, DOĞANDERE, DÜNÜR, ELYAF, ELZEM, ERCAN, ERZİNCAN, ESKİ BEŞİKTAŞ, FESTİVAL, GEBZELİ, GÖRGÜLÜ, GÜLAY, GÜROL, GÜÇBİRLİĞİ, HAVRAN, IŞIKLI, IŞIKLI ÇIKMAZI, IŞIL, KAFİYE, KEHRİBAR, KUMLU, KUZULU, KÖSEDAĞ, NAME, NARLI, NURTAÇ, NİŞANE, OLGUN, RABAK, SEFA, SELMA, SELÇUK, SEĞMEN, SULH, SİMGE ÇIKMAZI, TESTİ, TONOZ, TOPRAKBASTI, TRANDAZ, TUNAHAN, TÜMLEÇ, UMERA, VEFA, YADİGAR, YALIN, YANKI, YELKEN, YEŞİLTEPE, YUMAK, YÜCEL, ZEMHERİ, ZEYTUNİ, ÇATALLI, ÇATALLI ÇIKMAZI, ÇAYIR, ÇAĞLAR, ÇEVREM, ÇIKRIK, ÇİFTLİK, ÖZOĞUL, ÜSTAD, İCABET, İHYA, İKBAL, İĞDELİBAHÇE, ŞENLİK sk / TALATPAŞA mah DÜNÜR sk / ÇELİKTEPE mah DAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340324)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKMER, ESKİ BEŞİKTAŞ, GÜLAY, KAĞITHANE, KIRIM, NURTAÇ, YANKI, İKRAM, İMRAHOR sk / MERKEZ mah KAĞITHANE, SEÇKİN, İMRAHOR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340423)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, GÜL, KAFKAS, RUMELİ sk / MERKEZ mah ERSEVEN, SELAMET sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340319)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KIZILÇAM, KORU, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341698)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ, ŞÜKRÜ sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2341341)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER MH FİLİZ SK 11:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340251)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1190., CEBECİ sk / YENİ MAHALLE mah 542/1., CEBECİ, GALERİ sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342139)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 722., 723., 723/1. sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342261)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah TOLUNAY sk / İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, KABAKÇA, LOKMACIK ÇIKMAZI, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, MENEMEN, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk 13:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342289)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MENDERES mah 369., 370., 372., KAZIM KARABEKİR sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343035)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk / MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÖKŞİN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KIZILÇAM, KORU, KUMSU, KURT KEMERİ ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOLU, MERSİN, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342461)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1431., 1433., 1439., 1440., 1441., 1442., 1450., 1451., 1452., CAMİ YOLU, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342417)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1437., 1438., 1439., 1440., 1441., 1509., 1510., 1511., GÜLBAHAR, ŞEHİT MURAT KARAYAZI sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343057)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, ORUÇ REİS, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342193)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2215., 2219., 2220., 2221., 2224., 2225., 2226., KURUÇEŞME sk / HÜRRİYET mah TURNA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340304)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah İPEK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2340250)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.ATATÜRK, 1.HANIMELİ, 1.PLEVNE, 1.UĞUR, 1405. ÇIKMAZ, 2.GELİNCİK, 2.MUTLU, 3.CAMİ, 3.DERE, HASANPAŞA, KUMRU, MİLLET, ORDU, TRAFO, ŞİRİN sk 11:30-13:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342209)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah İSTANBUL sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2204., DEFNE, DERVİŞ, DUYGUN, DUYGUNAY, DİREK, DİYAR, ESKİ İSTANBUL, HİSAR, USLU, İSTANBUL sk 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342988)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BELEDİYE, HALKALI sk / KEMALPAŞA mah HALKALI sk 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342981)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 1.BİRLİK, 2.ARIKUŞU, ATMACA, GÜVERCİN, İSTASYON sk 10:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342983)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, AKBAŞ, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, MARTI, MURATDERE, PALA, ÇANKAYA, ÇELİK, İLERİ sk 14:30-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342990)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2. CEBECİ, 2515., 2537., 2557., 2558., 2559., 2560., 2561., 2563., 2564., 2565., 2567., 2586/1., 2586/2., ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342270)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah 1.MASLAK YOKUŞU, BABA HAYDAR KUYUSU, BABA HAYDAR ÇEŞMESİ, BALCI YOKUŞU, MAGRİBİ, MUSTAFA RAKIM sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2343164)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah SELİMİYE sk 14:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342390)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN sk / ŞENLİKKÖY mah ALTAY, DERYA, FLORYA, MEKTEP sk 14:45-16:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342535)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah , DEMİRYOLU, GAZİ EVRENOS, SAADETLİ, İRFANİYE sk. 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342730)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ ŞENLİKKÖY mah ACAR, ADAKALE, ALTI EKİM, DİRSEK, EFELER, FUAT PAŞA, GERMEYAN, GÜL, KORU, MEKTEP, ORMAN, SELİM PARS, YAMAÇ, YAMAÇ ÇIKMAZI, YEŞILYURT, YEŞİLKÖY, YEŞİLYURT ÇIKMAZI, YONCA, ÇATAL, ÇATAL ÇIKMAZI, ÖREN sk 13:00-14:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342533)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ / ŞENLİKKÖY mah ALTI EKİM, BEGONYA, DERYA, FLORYA, GÜL, HARMAN, MEKTEP, ORMAN, ÇİĞDEM sk 16:45-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342559)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah FLORYA, YAN, ÇEKMECE YOLU sk // ŞENLİKKÖY mah ALTAY, AVCILAR, BİLLUR, CAMİ GİRİŞİ, DİRSEK, EFELER, FLORYA, FLORYA ASFALTI ÇIKMAZI, MEKTEP, MEYDAN, TEZGEL, ÇEKMECE YOLU, ÖZGEN, İÇ sk bölgelerinde 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2342530)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.