Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 8 Ekim 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 8 Ekim 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 8 Ekim 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 8 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- BARBAROS Mh., 6/6. Sk., 6/1. Sk., 8/2. Sk., 8/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28242-18570)

- NURTEPE Mh., ALİBEY Cd., ÖZEN Sk., SEDEF Cd., BİRGÜL Sk., ÖĞÜT Sk., ARALIK Sk., MESKEN Sk., NAR ÇİÇEĞİ Sk., AKİF Sk., FEDAKAR Sk., ÇAM Sk., ÇİLEKLİ Cd., TAHİR Sk., GÜVEN Sk., AYLİN Sk., HAVADAR Sk., ŞAİR NİGAR Sk., KUTLU Sk., ARI Cd., HÜSNÜHAL Sk., DARGIN Sk., KAPTANPAŞA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında GÜZELTEPE Mh., ZÜHRE Sk., YAVUZ SELİM Cd., SOKULLU Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28362-9031 T.M.)

- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28338-9069 T.M.)

- MADEN Mh., MERKEZ Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28446-4513-4517)

- SÜLEYMANİYE Mh., BESİM ÖMERPAŞA Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28515-2708 TM TR1 TR2 )

- ÇAYIRDERE Mh., MORSALKIM Sk., ÇIRAK Sk., ÇAMYOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28566-26184)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., G-3006 Cd., DELİKLİKAYA YOLU Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28580-22941 22942 22943 27059 27058 27057 27260 22268 27256 27332 27333 27165 27262 27848 22636)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., 2801. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28581-22918)

- ŞİRİNTEPE Mh., AĞAÇLI Sk., AYARCI Cd., AMAÇ Sk., ARDAHAN Sk., ADEM Sk., ASALET Sk., AYAN Sk., ALTINDAL Sk., AZİM Sk., PLEVNE Sk., DEVRAN Sk., ACIYONCA Sk., ATLI Sk., ANT Sk., GÜZELDERE Cd., ASİL Sk., ECDAD Sk., ARAL Sk., AŞİYAN Sk., YAHYA KEMAL Mh., UÇKU Sk., ŞEKER Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28595-9313 T.M.)

- YEŞİLKÖY Mh., HAVALİMANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28617-1229)

- FATİH Mh., 850. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28575-20611 DEPAR 1)

- KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28631-5053)

- KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28632-5007)

- YAHYA KEMAL Mh., AKICI Sk., TALATPAŞA Cd., SUCU Sk., ALTAY Sk., KIRAN Sk., TAŞKIRAN Sk., GÜLER Sk., TİMUR Sk., YAHYA KEMAL Cd., ADAK Sk., KENAR Sk., İMREN Sk., YAVUZ Sk., UÇKU Sk., AKYAYLA Sk., BABAYİĞİT Sk., BAKKAL Sk., KARABAĞ Sk., YALÇIN Sk., AHLAT Sk., İÇTEN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28596-9505 T.M. )

- KILIÇALİ PAŞA Mh., MECLİS-İ MEBUSAN Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28633-5068)

- OSMANİYE Mh., İSMAİL EREZ Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28616-1924)

- FEVZİ ÇAKMAK Mh., ATIŞALANI Cd., 1113. Sk., 1114. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28656-18012)

- ESENTEPE Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28661-28096)

- GÜZELTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28660-29049)

- ALİBEYKÖY Mh., HAŞMET Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28679-28731)

- TAHTAKALE Mh., VALİ RECEP YAZICIOĞLU Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28682-12655)

- 50. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28662-28311)

- TOZKOPARAN Mh., CEVAT AÇIKALIN Cd., KOPUZ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., SÜVARİ Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., GÜLİZAR Sk., TOPÇU Sk., ERDEMLİ Sk., G-8 Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28686-491)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ZİYA TAŞKENT Sk., ALİ Sk., ÇEŞME 3 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28716-31180)

- BAĞLAR Mh., MİMAR SİNAN Cd., YALÇIN KOREŞ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28717-31892-31860)

- ZİYA GÖKALP Mh., AYAZMA Cd., İNÖNÜ(*) Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28683-12770)

- TOZKOPARAN Mh., GÜLİZAR Sk., HALDUN TANER Sk., KOPUZ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL FEHMİ TUNCALI Cd., ERDEMLİ Sk., G-8 Sk., GÖLGELİ Sk., GÜNEŞLİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28684-810)

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., BAŞÖĞRETMEN Cd., KURUL Sk., KOÇİBEY Sk., MÜEZZİN Sk., MOHAÇ Sk., MİSAFİRPERVER Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28698-25021-25825-26184)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28725-21025-22719-20181)

- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., G-3006 Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28733-27900 DEPAR 1)

- NAMIK KEMAL Mh., 171. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28738-27404)

- NAMIK KEMAL Mh., 120. Sk., 122. Sk., 112. Sk., 119. Sk., 116. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28739-20035)

- KALEİÇİ Mh., OLUŞUM Sk., MAKBUL Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28791-23550 23773)

- YEŞİLTEPE Mh., 57 ARALIK Sk., 57/10 Sk., 57/14 Sk., 57/15 Sk., 57/16 Sk., 57/17 Sk., 57/18 Sk., 57/19 Sk., 57/9 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28776-1761)

- 19 MAYIS Mh., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28778-22431)

- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28736-20110-20410)

- NAMIK KEMAL Mh., 121. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28737-20163)

- NAMIK KEMAL Mh., 122. Sk., 112. Sk., 116. Sk., 119. Sk., 114. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28740-21055)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ZİYA TAŞKENT Sk., ARİF AĞA Sk., HAFIZ BURHAN Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28762-31180-31602-31890-31594-31806-31804-31840-31991)

- ATATÜRK Mh., BELGİN Sk., İLBEY Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28772-29024)

- ÇAKIL Mh., MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Cd., NAZLIHAN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 15:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28795-23659)

- KARLIBAYIR Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28779-29655)

- ZAFER Mh., 169. Sk., 120. Sk., TONGUÇ BABA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28808-27404)

- KARLIBAYIR Mh., TAŞOLUK Mh., DEĞİRMEN ARKASI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 13:10-15:40 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28783-28078)

- 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 3/1. Sk., MATBAACILAR Cd., KIŞLA Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28790-18279-18256-18246)

- TÜRKOBA Mh., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28793-24284 24010 24282 24157 24173 24054 24326 24383 24126 24269 24327 24340 24359 24516)

- MURAT ÇESME Mh., TEPE Sk., BAĞCI Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 05:00-06:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28804-24204)

- TÜRKOBA Mh., FIRAT PLASTİK Cd., KOOPERATİFLER Cd., GÜZELCE Mh., TÜRKOBA Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28798-24037 24087 24255)

- GÜZELCE Mh., YOĞURTHANE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 03:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28799-24021)

- MURAT ÇESME Mh., ARPACI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28802-24344)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.