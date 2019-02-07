Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 8 Şubat 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 8 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 8 Şubat 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 8 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ARDIÇLI Mh., E-5 TEM Bul., ISPARTAKULE Cd., HACI BEKTAŞ VELİ (ATATÜRK) Cd., TEM OTOYOLU Bul., YENİKENT Mh., 672. Sk., 655. Sk., 660. Sk., 663. Sk., 664. Sk., 665. Sk., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., DOĞAN ARASLI Bul., AŞIK ŞENLİK Cd., SÜLEYMANİYE Mh., 726. Sk., 727. Sk., 728. Sk., 720. Sk., 724. Sk., 756. Sk., 755. Sk., 745. Sk., 746. Sk., AZİZ NESİN Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20675-22613 270027 20515 27010 27008 27009 20649 20294)



- YENİKENT Mh., 660. Sk., 661. Sk., 663. Sk., 662. Sk., 665. Sk., 664. Sk., AŞIK ŞENLİK Cd., GAZİ OSMAN PAŞA Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., 666. Sk., SÜLEYMANİYE Mh., AZİZ NESİN Cd., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., 766. Sk., 767. Sk., 769. Sk., 759. Sk., 758. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20677-20649 20294 )



- 50. YIL Mh., 2060. Sk., 2063. Sk., 2064. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk., 2070. Sk., 2072. Sk., 2166. Sk., 2168. Sk., 2170. Sk., 2171. Sk., 2174. Sk., 2172. Sk., 2175. Sk., 2176. Sk., 2178. Sk., C Cd., D Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20869-28191 tm)



- PINAR Mh., 1489. Sk., 1500. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20769-21594)



- KAYABAŞI Mh., BOTANİK Sk., RIFAT ILGAZ Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20798-12638)



- USKUMRUKÖY Mh., KİLYOS Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20815-4704)



- ALTINTEPSİ Mh., ÖZKAN Cd., OTOGAR BAĞLANTI YOLU Sk., OTOGAR YAN YOL (İMAR YOLU) Sk., MERKEZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20886-8689)



- USKUMRUKÖY Mh., 3 Cd., GÜLİZAR Sk., KARDELEN Sk., LALEZAR Sk., ZEKERİYAKÖY Mh., 4 Cd., 5 Cd. (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Cd., HERCAİ MENEKŞE Sk., NERGİSLER ÇIKMAZI Sk., İNCİ Sk., MERSİN AĞACI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20895-4352)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., FATİH1 Cd., G-146 Sk., G-625 Sk., G-82 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20853-27345)



- ESENTEPE Mh., 2389. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20864-28296 TM)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 828. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20865-28204 tm)



- KEMER Mh., ŞEHİT MUSTAFA DÜNDAR Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20887-18334)



- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., CİVANMERT Sk., CAN Sk., CONKER Sk., ÇAĞATAY Sk., CENGAVER Sk., CUMHUR Sk., COŞKUN Sk., CEM SULTAN Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20824-596)



- 50. YIL Mh., 2003. Sk., 2004. Sk., 2005. Sk., 2009. Sk., 2012. Sk., 2015. Sk., 2016. Sk., A Cd., A-2 Cd., ORHAN GAZİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20871-28517 tm)



- HOBYAR Mh., HAMİDİYE TÜRBESİ Sk., HAMİDİYE Cd., AŞİREFENDİ Cd., BÜYÜK POSTANE Cd., MİMAR VEDAT Sk., MİMAR KEMALETTİN Cd., POSTANEYANI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20874-2335)



- ALTINTEPSİ Mh., MERKEZ Sk., ESENLER OTOGAR YOLU Sk., ÖZKAN Cd., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20885-8688)



- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20901-28679)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.