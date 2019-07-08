İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 8 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 8 Temmuz 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 8 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- YEDİKULE Mh., KALAYCI BEDRİ Sk., KÜRKÇÜBAŞI ÇIKMAZI Sk., KÜRKÇÜBAŞI HAMAMI Sk., TÜTÜNCÜ RASİM Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İMAM SEFA Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25210-2435 TM)

- KAZLIÇEŞME Mh., ABAY Cd., BEŞKARDEŞLER 1 Sk., BEŞKARDEŞLER 2 Sk., BEŞKARDEŞLER 3 Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25204-1141)

- YEDİKULE Mh., DİKİCİ Sk., ESKİ ÇUBUKÇU Sk., GENÇAĞA Sk., HIDIRELLEZ Sk., KUYULU BAKKAL Sk., TATLI KAYNAK Sk., YEDİKULE İSTASYONU Cd., YEDİKULE İSTASYONU ÇIKMAZI Sk., İMAM HÜSEYİN Sk., İMAM SEFA Sk., İMRAHOR İLYASBEY Cd., İŞKEMBECİ FETTAH Sk., ŞİŞMANAĞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25211-2844 TM )

- KARTALTEPE Mh., AVNİYE Sk., BEHİRE Sk., BELEDİYE HEKİMİ Sk., FİLİZ Sk., GENÇLER Cd., GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI Cd., GÜLBEŞEKER Sk., KARTALTEPE Cd., MEKTUPCU Sk., PARK ÖNÜ Cd., RUŞENBEY Sk., SEFALI Sk., TERAKKİ Cd., CEVİZLİK Mh., HAMAM Sk., HATBOYU ÇIKIŞI Sk., YENİMAHALLE Mh., HAZIRLIK Sk., HUBAN Sk., MEKTEP ARKASI Sk., MEKTEP YOLU Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 11:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25203-1865)

- İHSANİYE Mh., İHSANİYE İSTANBUL Cd., GÖKKUŞAĞI Sk., IŞIKLAR Mh., IŞIKLAR İSTANBUL Cd., CENAP Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25218-9223-9965-9933-9704-9570)

- FERİKÖY Mh., BARUTHANE Cd., ÇOBANOĞLU Sk., GEDİZ Sk., KUYULUBAĞ Sk., HİLAL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25219-3529)

- YAYLA Mh., CİN DERESİ Sk., ÖZDEN Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25220-3735)

- FERİKÖY Mh., AÇIKYOL Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25222-3180)

- GÜZELTEPE Mh., LATİFE Sk., METİN Sk., OLCAY Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25295-28827 tm)

- FERİKÖY Mh., ERMEYDANI Sk., KOCABAŞ Sk., KURTULUŞ Cd., YENİ ALEM Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında HACIAHMET Mh., KIR KAHYASI Sk., SAFA MEYDANI Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., DEV SÜLEYMAN Sk., YENİŞEHİR Mh., ALÇAKDAM Sk., FERAH Sk., TIRMIK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25223-3212)

- ÇIRÇIR Mh., EĞİK Sk., TAŞKIN Sk., BİÇİMSİZ MERDİVEN Sk., 2.TÜRBE Sk., NAMIK KEMAL Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25294-28035 TM)

- ÇAYIRBAŞI Mh., KEBAN ÇIKMAZI Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25258-)

- GÜRPINAR Mh., YÜCEL Sk., İSTİKBAL Cd., SULTAN Sk., ULUSAL Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25267-22132)

- EMNİYET EVLERİ Mh., AKARSU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25316-9322 T.M.)

- IŞIKLAR Mh., ODAYERİ KÖYÜ YOLU Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25319-9905 T.M. )

- YAKUPLU Mh., HÜRRİYET Bul., 120. Sk., 122. Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25313-22511)

- MEVLANA Mh., 881. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında AKŞEMSETTİN Mh., 1.ARI ÇIKMAZI Sk., CİHAD Sk., ZAFER Sk., İHLAS Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25324-28109 TM)

- CUMHURİYET Mh., ÖĞRENCİ Sk., KERVAN ÇIKMAZI Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25325-28050 TM)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., KANDİL Sk., ŞAMDAN Sk., KUŞÇU Sk., MUMCU Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25347-31853)

- YARIMBURGAZ Mh., 4.İNÖNÜ Cd., KURŞUN Sk., 2.BURCU Sk., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25354-11129)

- MURATBEY MERKEZ Mh., BEND Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 00:00-09:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25362-23742)

- CEBECİ Mh., 2557. Sk., 2558. Sk., 2559. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2563. Sk., 2564. Sk., 2567. Sk., 2586/1. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25303-28281 TM)

- CEBECİ Mh., 2528. Sk., 2536. Sk., 2535. Sk., 2558. Sk., 2560. Sk., 2561. Sk., 2562. Sk., 2564. Sk., 2565. Sk., 2563. Sk., 2566. Sk., 2571. Sk., 2572. Sk., 2573. Sk., 2574. Sk., 2575. Sk., 2576. Sk., 2577. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 13:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25304-28397 TM)

- ULUS Mh., KADIRGA LİMAN Cd., ÇATALCA YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında SELİMPAŞA Mh., 2144. Sk., 2156. Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25364-24462 24058)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., TAVUKÇU Sk., ORDU Cd., KONAK Sk., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KEMAL SUNAL Cd., TURGUTREİS 2 Sk., KARADENİZ Cd., ÇİĞDEM 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25369-760)

- ZAFER Mh., AHMET YESEVİ Cd., BAHARİYE Sk., GÖRGÜLÜ 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25340-31022)

- YARIMBURGAZ Mh., HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL Cd., 2.ŞAFAK Sk., 1.BİRGÜL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25353-11145)

- MAHMUTBEY Mh., DESTAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25356-31837)

- KOCASİNAN MERKEZ Mh., ORDU Cd., TURGUTREİS 2 Sk., YALAZ 1 Sk., KEMAL SUNAL Cd., OTLAY Sk., MİSKANBER Sk., KONAK Sk., KARADENİZ Cd., ŞEHİT FİKRET SÖĞÜTLER Sk., HARE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25372-060)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25393-4518 TM)

- KESTANELİK Mh., KESTANELİK Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25365-23474)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25376-21111)

- KİRAZLI Mh., NALAN Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25357-31825)

- KARACAKÖY MERKEZ Mh., PROF. DR. TANSU ÇİLLER Cd., YALIKÖY Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25363-23730 23638 23643 23639 23641 23280 23107 23108 23404 23257 23171 23205 23111 23300 23326 23461 23786)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25381-20066)

- ÇELTİK Mh., ÇERKEZKÖY Cd.DESİ Sk., KÜÇÜKÇELTİK Sk., AKSARAY ÇIKMAZI Sk., NURSEL Sk., SANCAKTEPE Mh., SANCAKTEPE ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25410-25376-25692-26394-25972)

- FİRUZKÖY Mh., SIRAEVLER Sk., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25370-21897 )

- FİRUZKÖY Mh., LATİFE HANIM Sk., ALİ GÜLMEZ Cd., ŞAFAK Sk., YALDIZ Sk., AYKUTLU Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25374-21843)

- FİRUZKÖY Mh., FİRUZKÖY BULVARI Bul., ALİ GÜLMEZ Cd., AKVERDİ Sk., KABATAŞ Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25379-21159)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25392-4370 TM 4352 TM)

- ANADOLU Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25390-28262)

- HASTANE Mh., KAÇKAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25404-21095)

- ZİYA GÖKALP Mh., AYAZMA Cd., HÜRRİYET Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25440-12460)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., AYAZMA Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25441-11501)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., KARLIBAYIR Mh., MUSTAFA KEMAL PAŞA Mh., NENEHATUN Mh., TAŞOLUK Mh., İSLAMBEY Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25451-28820-28078-29655-41533-29539-28488-29910-29405-28275-29540-29419-29104-29020-29480-28225-29538-41534-29440-29439-28563-29657-29586-28728-29585-28058-28140-28260-28174-28149-30503-28805-28327-29349-29999-29350-28629-29092)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.