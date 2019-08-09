Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 9 Ağustos 2019 Cuma

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Ağustos 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Ağustos 2019 Cuma tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 AĞUSTOS 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- ALİ KUŞÇU Mh., ALİ NAKİ Sk., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., KIZAK Sk., ATİKALİ Mh., SERİN Sk., YAVUZ SELİM Cd., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ALİ NAKİ Sk., CİNGÖZ Sk., DÖNEMEÇ Sk., FODLACI Sk., HALİÇ Cd., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., TURNA YOLU Sk., YAVUZ SELİM Cd., ÇIRAKÇI ÇEŞMESİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26113-2308 TM)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SÜLEYMAN ÇELEBİ Cd., ILGAZ Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 14:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26327-12588)

- BAŞAKŞEHİR Mh., SABAHATTİN ZAİM Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26326-12579)

- BAHÇELİEVLER Mh., CELAL NURİ Sk., NEYİRE NEYİR Sk., NACİ KASIM Sk., MEHTAP Sk., ERDE Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26475-605)

- YUNUS EMRE Mh., 1405/6. Sk., 1405/7. Sk., 563/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26419-28030 TM)

- YENİ MAHALLE Mh., 602. Sk., 604. Sk., 548. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26453-28630 TM)

- UĞUR MUMCU Mh., 2308. Sk., 2310. Sk., CEBECİ Mh., 2450. Sk., 2450/1. Sk., 2451. Sk., 2452. Sk., 2453. Sk., 2453/2. Sk., 2455. Sk., ESKİ EDİRNE ASFALTI Cd., P Cd., ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26444-28178 TM)

- DEMİRKAPI Mh., 3/A Sk., İNÖNÜ Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26472-31135)

- CUMHURİYET Mh., KATKI Sk., ÇAĞAN Sk., HALİM ULUŞAHİN Cd., İLKEM Sk., ÜLKÜ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26506-25148 )

- OSMANGAZİ Mh., 3127. Sk., 3133. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26515-22903-21869)

- ŞENLİKKÖY Mh., CUMHURİYET Cd., ÇEKMECE YOLU Cd., EKŞİ NAR Sk., ERDEMLİ Sk., HANIMELİ Sk., IŞIK Sk., MERCAN Sk., NUR Sk., ŞEHİT İLHAN YALÇIN Sk., ŞEHİT MUAMMER YÜZSÜREN Sk., YAPRAK Sk., YÜKSEL Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26552-1290)

- KUMKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26527-4375-4399)

- FATİH Mh., 269. Sk., HAKKI BAŞAR Sk., ANAFARTALAR Cd., 268. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26573-18298)

- FETİHTEPE Mh., YAYLA Sk., SOLAK ÇEŞME Sk., MEYDAN Sk., YAYLA ÇIKMAZI Sk., TEPE ÜSTÜ Sk., ÖZGÜL Sk., DÖNEM Sk., UMAR Sk., ÇİLESİZ Sk., ÖNEM Sk., GEZEN Sk., OKÇULAR YOLU Sk., İPEKLİ Sk., SEDEFOĞLU Sk., YAMAK Sk., UMAR ARALIĞI Sk., BEYAZ Sk., DEMİRKIRAN Sk., ERDEMLİ Sk., ÖZLEM Sk., SOLAK ÇEŞME ARALIĞI Sk., ARKOÇ Sk., MÜVERRİH ALİ Cd., IŞILDAK Sk., FATİH SULTAN Cd., GENİŞ Sk., ÇAĞDAŞ Sk., HALICIOĞLU Mh., SALLABAŞ Sk., KEÇECİ PİRİ Mh., MÜVERRİH ALİ Cd., NAMAZGAH Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26558-3325)

- CİHANGİR Mh., DİCLE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26571-21081)

- FATİH Mh., 273. Sk., 271. Sk., 269. Sk., 272. Sk., 272/2. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26576-18296)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., UĞUR MUMCU Cd., 1581. Sk., 1597. Sk., 1598. Sk., 1599. Sk., 1596. Sk., 1624. Sk., AKÇABURGAZ Mh., 1578. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 01:00-07:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26555-21995 21818 27259 27142 20230 21892 22376 2186022751 27531 27303)

- ÇAĞLAYAN Mh., ATAKAN Sk., VATAN Cd., ŞEN Sk., ŞEREF Sk., BOZDEMİR Sk., LEVENT Sk., NİMET Sk., PARK Cd., SEBAT Sk., FIRIN Sk., TAYFUN Sk., MEHMET AKİF Sk., DİZER Sk., TAŞOCAĞI Cd., TEZCAN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26578-9134 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., MURATTEPE Cd., TEPEKENT Cd., HEKİMOĞLU Cd., KORKUTBEY Cd., YOSUN 2 Sk., HAVAN 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında MURATBEY MERKEZ Mh., YÜZBAŞI MURATBEY Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26579-24117 24043 24353 24245 24207 23760 )

- PİYALEPAŞA Mh., ERDEM Sk., OSMANOĞLU Sk., NÜKHET Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26559-3326)

- HALICIOĞLU Mh., KUMBARAHANE Cd., ERENLER TEKKESİ Sk., TAŞCI AKİF Sk., ABDUSSELAM Sk., PİRİPAŞA Mh., KUMBARAHANE Cd., HALICIOĞLU YAĞHANESİ Sk., KARAGÖZ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26560-3211)

- BİRLİK Mh., KARAOĞLANOĞLU Cd., 812. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26572-18280)

- ORUÇREİS Mh., 599. Sk., 600. Sk., 580. Sk., 587. Sk., 597. Sk., 591. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26575-18629)

- FATİH Mh., FATİH Cd., 262. Sk., HAMİDİYE Cd., 261. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(26574-18021)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.