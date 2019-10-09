Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 9 Ekim 2019 Çarşamba

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Ekim 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Ekim 2019 Çarşamba tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 EKİM 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

09 Ekim 2019 Çarşamba günü planlı kesinti programı

- BARBAROS Mh., 6/3. Sk., 6/1H Sk., 6/1. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28243-18570)

- SÜTLÜCE Mh., İMRAHOR Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28344-9583 T.M.)

- NURTEPE Mh., KARASU Sk., KİTLE Sk., KARADENİZ Sk., KARADUT Sk., ÇEŞME Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:00-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28345-9094 T.M.)

- MADEN Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28448-4455-4463)

- BİNBİRDİREK Mh., AT MEYDANI Cd., BİNBİRDİREK MEYDANI Sk., DR. ŞEVKİBEY Sk., DOSTLUK YURDU Sk., DİVANYOLU Cd., IŞIK Sk., KLOD FARER Cd., İMRAN ÖKTEM Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28516-2442 TM)

- ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., PITIRCIK Sk., ELİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28567-25825)

- ŞİRİNTEPE Mh., AMBER Sk., ARMAĞAN Sk., ADAŞ Sk., AZMİ Sk., GÜMÜŞHANE Cd., PAŞAKÖY Sk., ADİL Sk., AYLA Sk., ABİDE Sk., SULTAN SELİM Mh., BEREKET Sk., BURGAZ Sk., TOPALOĞLU Sk., BAKAY Sk., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28598-9188 T.M. )

- YEŞİLKÖY Mh., ABİDİN DİNO Sk., ESKİ HAVAALANI Cd., ERGUVAN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28618-1230)

- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:0028619-1622)

- YEŞİLKÖY Mh., ESKİ HAVAALANI Cd., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 14:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28620-1621)

- FATİH Mh., 858. Sk., 861. Sk., 879. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28576-21624 DEPAR - 1)

- AŞIK VEYSEL Mh., VEDAT ALTUN Sk., ARAS Sk., RESNELİ NİYAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28582-20018)

- CİHANGİR Mh., BAŞKURT Sk., PÜRTELAŞ Sk., KAZANCI YOKUŞU Sk., SAĞIROĞLU Sk., ŞEHİT AHMET ÇIKMAZI Sk., GÜMÜŞSUYU Mh., TAK-I ZAFER Cd., OSMANLI Sk., İNÖNÜ Cd., KAZANCI YOKUŞU Sk., TAYYARECİ ETHEM Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28636-3540)

- ŞİRİNTEPE Mh., ABİDE Sk., ANIT Sk., ARDIÇ Sk., ÖZER Sk., ARMAĞAN Sk., FATİH Sk., AKAN YILDIZ ÇIKMAZI Sk., ALTINDAL Sk., ATLI Sk., GÜLŞAH Sk., ATILGAN Sk., KAVİM Sk., GÜZELDERE Cd., ASIM Sk., AKYAZI Sk., ADA Sk., AŞKIN Sk., LOKMAN Sk., ADAŞ Sk., ADİL Sk., SULTAN SELİM Mh., GÜMÜŞHANE Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28600-9312 T.M.)

- GÜMÜŞSUYU Mh., MEBUSAN YOKUŞU Sk., SARAY ARKASI Sk., ÖMER AVNİ Mh., SARAY ARKASI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28637-3485)

- KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., AŞIKLAR Sk., CAMBAZOĞLU Sk., ÇAYLAK Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., LAMARTİN Cd., ŞEHİT MUHTAR BEY Cd., TOPÇU Cd., ŞEHİT MUHTAR Mh., TARLABAŞI Bul., BASMA TULUMBA Sk., ÇAM DALI Sk., FARABİ Sk., FERİDİYE Cd., PELESENK Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28639-3728)

- KURUÇEŞME Mh., MUALLİM NACİ Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28655-3950)

- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28664-28201)

- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28665-28202)

- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28667-28204)

- KARAYOLLARI Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 15:00-17:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28668-28184)

- HARMANTEPE Mh., ATLAS Sk., ABDİ İPEKÇİ Cd., TUĞ Sk., GÜNEŞLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28644-9212 T.M.)

- KARADOLAP Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28648-28519)

- KAZIM KARABEKİR Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28663-29288)

- ESENTEPE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28647-28390)

- SANCAKTEPE Mh., BÜYÜKYALI Cd., ALBAYRAK Cd., HALİL ALBAYRAK Cd., RAHMİ ALBAYRAK Cd., NECİP FAZIL KISAKÜREK Cd., GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., EMİRSULTAN Cd., MELİH CEVDET ANDAY Cd., MEMDUHOĞLU Cd., ERTUĞRULGAZİ Cd., AKÇAKOCA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28703-25187-25042-25389-25257-25088-25248-25398-25379-26195-25579-25575-25044-25748-25047-25048-25405-25049-25802-25052)

- CEBECİ Mh., 2803. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28685-28016)

- ÇOBANÇEŞME Mh., MİMARSİNAN Sk., PİRİ REİS Sk., MİTHATPAŞA Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28718-31019)

- TOZKOPARAN Mh., CEVAT AÇIKALIN Cd., SÜVARİ Sk., TOPÇU Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., EŞİTLER Sk., ERDEMLİ Sk., KOPUZ Sk., MEHTER Sk., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28688-665)

- TOZKOPARAN Mh., TOPÇU Sk., SÜVARİ Sk., MEHTER Sk., ERDEMLİ Sk., EŞİTLER Sk., KOPUZ Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN Cd., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28691-030)

- ZAFER Mh., BABİL Sk., BORLU Sk., AHMET YESEVİ Cd., BATARYA Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28719-31002)

- AMBARLI Mh., NADAS Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28744-21253)

- ZAFER Mh., BORLU Sk., BATARYA Sk., BAHARGÜLÜ Sk., DUMLUPINAR Cd., HÜRRİYET Mh., ARALIK Sk., AHMET YESEVİ Cd., YONCA 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28774-31002-31037-31464-31484-31479)

- HAVAALANI Mh., KIŞLA Cd., GÜNDAY Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28763-18343)

- HAVAALANI Mh., GÜNDAY Sk., GÖNLÜM Sk., GÜMÜŞ Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28764-18342)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ZİYA TAŞKENT Sk., GÜNEŞLİ YOLU Cd., ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., REYHAN 1 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28771-31182-31576-31183-31180-31119-31452-31222-31533-31019)

- ADNAN MENDERES Mh., FATİH SULTAN Cd., YAHYA KEMAL Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28773-28578)

- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28741-21186)

- AMBARLI Mh., TARLA Sk., HASAT Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28743-21310)

- AMBARLI Mh., ERENCAN Sk., FEVZİ ÇAKMAK Cd., ŞAHİN Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28745-21180 - 21353)

- AMBARLI Mh., FEVZİ ÇAKMAK Cd., İLKBAHAR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28746-21140)

- MURATBEY MERKEZ Mh., HÜRRİYET 3 Cd., BAHŞAYİŞ Mh., SÜTÇÜ PINAR Cd., DAĞ ÇİLEĞİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28805-23017 23146 23080 23335)

- CELALİYE Mh., BAĞLARBAŞI Cd., OVAYENİCE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28796-24022 24437 24547 24184 24531)

- 100. YIL Mh., 9/1. Sk., 3/1. Sk., KIŞLA Cd., MATBAACILAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28792-18279-18256-18246)

- ULUS Mh., ÇATALCA YOLU Cd., MİLLET Cd., TÜRKOBA Mh., DEĞİRMEN YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28803-24515 24481 24545 24134 24114 24179 24546 23383 24131)

- CELALİYE Mh., EGELİ Sk., ŞİLE Sk., AKDENİZ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28797-24180 24343 24377 24007 24030 24470 )

- CELALİYE Mh., CUMHURİYET Cd., BEYAZIT Cd., KAMİLOBA Mh., BAĞDATLI Cd., SUDİ ÖZKAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28800-24318 24187 24175 24469 24469 24276 24125 24271 24050)

- HÜRRİYET Mh., KAZIM KARABEKİR Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(28801-24314)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.