Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 9 Eylül 2019 Pazartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Eylül 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Eylül 2019 Pazartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

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BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 EYLÜL 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- MEHMET AKİF Mh., MERT Sk., KARANFİL Sk., HAZAR Sk., ONUR Sk., 3.İNÖNÜ Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27174-11692)

- DEREAĞZI Mh., ONURLU Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27326-27033)

- MASLAK Mh., AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27345-4687)

- AYAZAĞA Mh., MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27346-4170)

- ALKENT 2000 Mh., DR. HASAN AKGÜN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27402-22833)

- CUMHURİYET Mh., ŞERAFETTİN ARDA Cd., ABI HAYAT Sk., FATİH Mh., ESENTEPE Sk., ŞEBNEM Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27406-25148)

- UĞUR MUMCU Mh., 2271. Sk., 2272. Sk., 2272/1. Sk., 2273. Sk., 2274. Sk., 2275. Sk., 2276. Sk., 2277. Sk., 2336. Sk., N Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27420-28424 tm)

- ZAFER Mh., BAHÇECİK Sk., AHMET YESEVİ Cd., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27423-31217)

- KAVAKLI Mh., KAVAKLI Cd., ÇİZGİ Sk., YENİ Mh., CUMA ÇIKMAZI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27424-25971)

- ÇOBANÇEŞME Mh., ELMALI Sk., MİTHATPAŞA Cd., ALTAY Sk., SERİK Sk., BAĞDAT Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27426-31018)

- MALKOÇOĞLU Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27436-28677 tm)

- ÇOBANÇEŞME Mh., MİTHATPAŞA Cd., PİRİ REİS Sk., SOFULAR Sk., CAN Sk., REYHAN 1 Sk., YENİBOSNA MERKEZ Mh., ŞEHİT SELİM AYAYDIN Cd., ATATÜRK Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27427-31019-31533-31222-31452-31119-31181-31183-31576)

- ZAFER Mh., AYŞEÇAVUŞ Sk., BAHÇECİK Sk., ÇALIŞLAR Sk., SİTE 3 Sk., YENİBOSNA MERKEZ Mh., FERİT SIDAL Sk., ARİF SAMİ TOKER Sk., TAŞOVA Sk., KIRÇİÇEĞİ Sk., GAMZE Sk., HİCAZ Sk., TURGUTREİS 1 Sk., ARİF AĞA Sk., ORUÇ REİS Sk., REMZİ ÖZKAYA Sk., DEĞİRMENBAHÇE Cd., 29 EKİM Cd., ÖKSÜZ Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27428-31541-31611-31813-31198-31098-31460-31614-31610-31461-31546-31304-31494-31504-31486-31881-31082-31793-31883-99371-31917-31736)

- CUMHURİYET Mh., AKŞEMSETTİN Sk., BOSNA Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27433-28247 TM)

- KARADENİZ Mh., 1105. Sk., 1115. Sk., 1115/1. Sk., 1116. Sk., 1117. Sk., 1117/1. Sk., 1118. Sk., 1122. Sk., 1123. Sk., 1124. Sk., 1125. Sk., 1126. Sk., 1127. Sk., 1129. Sk., 1156. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., KÖROĞLU Cd., GENERAL ALDOĞAN Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27434-28072 tm)

- ALİBEYKÖY Mh., ATATÜRK Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27448-28813 TM)

- SULTANÇİFTLİĞİ Mh., 158. Sk., 159. Sk., 160. Sk., 161. Sk., 162. Sk., 167. Sk., 172. Sk., 175. Sk., 180. Sk., 181. Sk., 188. Sk., ŞEHİT NECATİ ÖZGEL Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27437-28724 TM)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., HADIMKÖY-ÖMERLİ Cd., PALANDÖKEN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27438-27292,20125,,22914,22936,27237,22564,22247,22905,20236,20029,20157,20593,20628,22364,22715,22377,22537,20504,27301,20465,22485,20203,20753,20075,22935)

- CİBALİ Mh., ATATÜRK Bul., BIÇAKÇI ÇEŞMESİ Sk., FİL YOKUŞU Sk., FİL YOKUŞU ARALIĞI Sk., YENİ TULUMBA ÇIKMAZI Sk., ZEYREK Mh., ATATÜRK Bul., İTFAİYE Cd., ZEYREK MEHMETPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27450-2271 TM)

- SÜMBÜL EFENDİ Mh., ESKİ SARAYÖNÜ ÇIKMAZI Sk., ESKİ SARAYÖNÜ Sk., HACI HAMZA MEKTEBİ ARALIĞI Sk., HACI HAMZA MEKTEBİ Sk., KÜÇÜK EFENDİ Sk., MEKTEP Sk., İDARE ÇIKMAZI Sk., YEDİKULE Mh., HACI PİRİ ARALIĞI Sk., HACI PİRİ Sk., SARMAŞIKLI Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27451-2451 TM)

- HADIMKÖY Mh., AYASOFYA Cd., GÖÇMEN Sk., HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:30-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27462-20401,20402)

- YEŞİLBAYIR Mh., YEŞİLBAYIR Cd., OĞUZHAN Cd., 29 EKİM Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında KARAAĞAÇ Mh., DOSTLUK Cd., AKSARAY Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27440-21184,2059,22398,20413,20397,21071,22755,27940,20704,22077,22802,22803,27052,20306,22692,20748,20705)

- KARAYOLLARI Mh., 568/1. Sk., 568/2. Sk., 568/3. Sk., 568/4. Sk., 568/5. Sk., CEBECİ Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27447-28798 tm)

- SELAHADDİN EYYUBİ Mh., UĞUR MUMCU Cd., 1340. Sk., 1341. Sk., 1342. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27466-22148 22789 27440)

- HADIMKÖY Mh., ABDÜLEZELPAŞA Cd., FETHİ PAŞA Cd., BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR Cd., BİRUNİ Cd., FERMAN Sk., FATİN RÜŞTÜ ZORLU Cd., FEVZİ ÇAKMAK Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 00:01-02:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27467-20156,20599,22611)

- AYAZAĞA Mh., ÇAKIRLAR Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27474-9172,9205)

- GÜZELTEPE Mh., MİTHATPAŞA Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında HAMİDİYE Mh., KAZANCI Sk., SELVİ Cd., SELVİ ÇIKMAZI Sk., GÜLYAYLA Sk., LİV Sk., KEMERBURGAZ Cd., SELÇUKLU Cd., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27480-9200,9417,9674,9618,9428,9136,9561,9203,9454,9048,9453)

- TOZKOPARAN Mh., TOPÇU Sk., KOPUZ Sk., ERDEMLİ Sk., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT ER CUMA ŞAHİN Sk., SÜVARİ Sk., MEHTER Sk., METRO Sk., SERGİ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27515-750)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-11:10 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27527-28800)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., KARANFİL Sk., BEYOĞLU Cd., NERGİS Sk., FİDAN Sk., DEMET Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27495-21598)

- İNÖNÜ Mh., KÖSTEBEK Sk., NİZAMİYE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında KOCATEPE Mh., ABDÜLHAK HAMİT Cd., BÜYÜK ŞİŞHANE Sk., CAMBAZOĞLU Sk., DOLAPDERE TAKSİM Cd., FERİDİYE Cd., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27523-3855)

- TAYAKADIN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27525-40345-41095-29213-29989-40002-41219-28948-29703-29605-28877-40003)

- ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 11:30-13:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27528-30506)

- MİTHATPAŞA Mh., SELANİK Bul., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27468-9057 T.M.)

- MİTHATPAŞA Mh., ABDULHAMİT HAN Cd., KIRAÇ Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27470-9064 T.M.)

- MAVİGÖL Mh., HAYDARPAŞA Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27507-28794)

- TOZKOPARAN Mh., ÇIRPICI ÇIKMAZI Sk., ERDEMLİ Sk., GÖLGELİ Sk., TANKÇI Sk., SERGİ Sk., SULHİ GARAN Cd., KOPUZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27514-70)

- YENİŞEHİR Mh., IRMAK Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında ESKİŞEHİR Mh., AKAĞALAR Cd., DEĞİRMEN Sk., DOLAPDERE Cd., FEYLOSOF Sk., IRMAK Cd., KARABATAK Sk., KAYTANCI RASİM Sk., MARSIK Sk., İNÖNÜ Mh., AKKARGA Sk., ÇİLİNGİR ÇIKMAZI Sk., DOLAPDERE Cd., ELMADAĞ Cd., KÜÇÜK BAYIR Sk., YENİ NALBANT Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27516-3654)

- PAŞA Mh., PİYALEPAŞA BULVARI Bul., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27513-3355)

- OVAYENİCE Mh., BAKİ Cd., KARAYOL Cd., ÇATALCA Cd., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27429-25990-25815-25592-26295-26021-25005-26027-25543)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., HİLAL Sk., MARAŞAL Cd., ORHAN GAZİ Cd., ÜNİVERSİTE Mh., E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27496-21286)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., BEYOĞLU Cd., MAHİR Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27497-21136)

- TURGUT ÖZAL Mh., 67. Sk., 66. Sk., 68. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27499-21697)

- ATATÜRK Mh., 323 Sk., BEYTEPE Sk., BOZTEPE Sk., KARANFİL Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(27175-11697)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.