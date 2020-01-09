​İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Ocak 2020 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Ocak 2020 Perşembe tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 OCAK 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256615)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1992.,1993.,1994.,1995.,1997.,ŞEHİTLER sk 09:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262888)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HÜRRİYET Cad,ATMACA,KANARYA,KARTAL,TURNA,ŞERAFETTİN ARDA sk / CUMHURİYET mah BARIŞ,DOĞRU,HALİM ULUŞAHİN,HAS,KAYNAK,TANDOĞAN,YAĞIZ,ŞERAFETTİN ARDA sk / FATİH mah BILDIRCIN,ŞERAFETTİN ARDA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268866)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101.,FEVZİ ÇAKMAK,İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268016)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2587.,2594.,2596.,2597.,2598.,2599.,2602.,2603.,2605.,2606.,ESKİ EDİRNE ASFALTI sk 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268170)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ESKİ EDİRNE ASFALTI,FİLYOS sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI ,CANDAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,GENÇ OSMAN,GÖKÇAM,GÖRGÜLÜ,KORUK,MENDERES,PUSULA,URGAN,UZMAN,YEŞİLIRMAK,ÇAMPINAR,İNEBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 607. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR,ALAADDİN TOPUZ,DAMLALAR,ESKİ EDİRNE ASFALTI,FULYA,GÜLLER,HANIMELLER,MİNE,NERGİSLER,ORKİDELER,SÖĞÜTLÜ,VEFA POYRAZ,YASEMİNLER,YILDIZLAR,ÇINARLI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269040)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2491.,ATATÜRK sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2269046)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ALTINTAŞ,AŞIK GARİP,IHLAMURDERE,KÜÇÜK REMZİ,YENİLİK,ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ALTINTAŞ,BEHÇET NECATİGİL,İMAMZADE,ŞEHİT NURİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268076)

- İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1390.,1391.,1392/2.,1393/2.,1395.,1425. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2268334)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ALKENT 2000 mah DR. HASAN AKGÜN sk // ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581.,3026.,3040.,3078.,3080.,3082.,3084.,HADIMKÖY YOLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271058)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah ENSİZ,GENERAL YAZGAN,MEŞRUTİYET,MÜEYYET,NERGİZ,SOFYALI,YEMENİCİ ABDÜLLATİF,ŞEHBENDER sk / EVLİYA ÇELEBİ mah AYBASTI,BEDRETTİN,HOŞCAN ÇIKMAZI,KIBLELİZADE,MEŞRUTİYET,ŞİMAL sk / ŞAHKULU mah ENSİZ,KÜÇÜK HENDEK,OTÇU,İLK BELEDİYE,ŞAH DEĞİRMENİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271713)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,357.,360.,408.,410.,412.,413.,414.,416. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271118)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah BADEM ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI,BAHÇEKÖY MERKEZ CAMİ,BALİBEY,BEGONVİL,BEKİR SITKI EVCİMEN,BÜLBÜLCÜ,EMNİYET ÇIKMAZI,ERGENE NEHRİ,HANIMELİ,KARACAOVA,LAVANTA,LEYLANDİ,NİLÜFER,SAKIZ SARDUNYA,SERHATTER,SİPAHİ,TOPUZLU BENT,ULUBATLI HASAN,İNÖNÜ,İPEK YOLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282781)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah BEŞEVLER,ÇATALCA sk 17:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277329)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce / ÖRCÜNLÜ mah ASAR,AYTAÇ ÇIKMAZI,BAŞARAN,BAŞKOMUTAN,ERDOĞAN,ESKİ EDİRNE ASFALTI,IŞIK ÇIKMAZI,KIDEM ÇIKMAZI,KILAVUZ ÇIKMAZI,KINCAL,KIRAÇ,SEFERŞAH,TANSU,TOROS,YAZ,ZENCEFİL,ÇALILI,ÖZKAN,ŞAHİT ÇIKMAZI sk 17:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277290)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah BALAMİR,DENİZKENT,NENE HATUN,PLATO,TANZİM,TERAKKİ,YALIKENT,YEKTE,YEMENİ,İDEAL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283307)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah KORHAN,TERAKKİ sk 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283309)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ,ATAKAN,AYŞE HANIM,ENSAR,EVRA,FEYYAZ ALTINORAK,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜL,HANIMELİ,HÜRREM,MEHMET ÖZHÜSREV,NİLÜFER,ORKİDE,ORTANCA,SARDUNYA,YONCA,YÜNEM,ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah BAYKARA,DİRLİK,FEYYAZ ALTINORAK,HANIMELİ,KARINCA,SARDUNYA,SAİDE HANIM,TAŞKENT,TERAKKİ,VADİ,VEFAKAR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283310)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KATİPMUSTAFA ÇELEBİ mah ANADOLU,BAHÇELİ HAMAM,BÜYÜK PARMAKKAPI,HASNUN GALİP,KÜÇÜK PARMAK KAPI,SADRİ ALIŞIK,TEL,İSTİKLAL sk / KULOĞLU mah ALYON GEÇİDİ,AYHAN IŞIK,AĞA KÜLHANI,FAİK PAŞA,GAZETECİ EROL DERNEK,GÜLÜMSEYEN ÇIKMAZI,KOCAAĞA,SADRİ ALIŞIK,TURNACI BAŞI sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2271749)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY mah ABDULHAKMOLLA,ADALI,ADALI FETTAH,AYGÜL,BAKKAL,BEYAZGÜL,BOYALIKÖŞK,CEVİZ,DOLAPLIKUYU,DUBARACI,DÜZYOL,EĞLENCE,FRANCALACI,KAMACI,KARAKAVAK,KÖRKADI,KİREÇHANE,KİREÇHANE GEDİĞİ,KİREÇHANE ÇIKMAZI,MUMHANE,NERGİS,OĞUL,SATIŞMEYDANI,SEBZECİ BAYRAM,SEKBANLAR,TAYYARECİ SUPHİ,TEKKECİ,YAĞHANE ÇIKMAZI,ÇELİK,ŞARIK ARIYAK sk / KURUÇEŞME mah AVİZE ÇIKMAZI,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,İMAR SİTESİ YOLU sk / KÜLTÜR mah PALACI,SEKBANLAR sk 09:07-13:07 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277190)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN,AKINCILAR ARALIĞI,AKINCILARBAYIRI,BUĞDAY ÇIKMAZI,COŞKUNLAR,FİDE,KIRBAÇ,KURUÇEŞME ÇIKMAZI,MERDİVEN,MUHTAR ABDULLAH,MUHTAR ALİ RIZA,MUHTAR HÜSEYİN,MUHTAR NURETTİN,YEŞİLPINAR,YOL,ÇAĞRI,ÇEŞMEÇINAR,ÇINARLIÇEŞME,ÖZEFE sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277217)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / PINAR mah 1222.,1223.,1224.,1225.,1226.,1227.,1229.,1230.,1231.,1232.,1233.,1234.,1237.,1238.,AHMET ARİF sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2283433)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2282783)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah KÜÇÜK HALKALI sk 11:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284248)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2643.,2644. sk 13:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284250)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2646.,2647.,2650. sk 15:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284251)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES,DEREBOYU sk 04:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2284416)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞCILAR,KIZILELMA 1,REHBER sk / SOĞANLI mah AHMET HAŞİM,ALPER,BAĞCILAR,FERHAT,GÖKÇE,HÜDAVERDİ,KARAMUSTAFAPAŞA,NİLÜFER,REHBER,SERHAT 1,UMUT,ÜLKÜ,İLHAN,ŞİRİN 2 sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MAREŞAL ÇAKMAK mah HÜSEYİN TONYALI,ÇİMEN sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2273880)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BAĞCILAR,EFE,ELVAN,FERİT SELİMPAŞA,LATİF DİNÇBAŞ,ORHAN TUĞSAVUL,PAPATYALI,ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah ALPAY,BİRLİK,CAMİ 2,FERİT SELİMPAŞA,GÜRBÜZ,HABİB ÖZHAN,KARAMUSTAFAPAŞA,KILIÇALİ,MUCİZE,ORKİDE,SEVİNÇ,TUNA,UMUT,İLHAN sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2274162)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 158. sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277281)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 155.,MERCAN,PASİNLER sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2277282)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893.,894.,895.,896.,897.,898.,899.,940.,OSMAN GAZİ,ÇARŞI sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287032)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1101.,1102.,1103.,1105.,1108.,FEVZİ ÇAKMAK,İSTANBUL sk / MİMAR SİNAN mah 74.,75.,78.,79.,80.,81.,82.,83.,84.,89.,90.,91.,92.,SELİMİYE,İSTANBUL sk / NAMIK KEMAL mah 39.,40. sk / YAVUZ SELİM mah İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2285935)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 530.,532.,533.,534.,535.,536.,ŞEHİT ALİ KARAHAN sk / TURGUT REİS mah 400.,414/1.,418.,418/1.,419.,420.,421.,422.,423.,424.,425.,426.,518.,519.,520.,521.,522.,CAMİ,LİSE,OKUL sk 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287036)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287686)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah KARASU,ÇEŞME sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290528)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah ACAR,AKARSU,AKTAŞ,ARMAĞAN,ATAKAN,ATALAY,KORAY,MANOLYA,TOPÇU,ÇİNÇİNDERE sk 02:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2287824)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 16:30-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2290615)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.