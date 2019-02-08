Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 9 Şubat 2019 Cumartesi

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Şubat 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Şubat 2019 Cumartesi tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 ŞUBAT 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- SÜLEYMANİYE Mh., 773. Sk., 774. Sk., 775. Sk., 776. Sk., 777. Sk., HACI BEKTAŞ VELİ Cd., YENİKENT Mh., 603. Sk., 662. Sk., DOĞAN ARASLI Bul., 604. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20678-22368 22907)



- KAZIM KARABEKİR Mh., 829. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20866-28204 tm)



- HACIMAŞLI Mh., HACIMAŞLI Cd., OSMANLI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20746-28788)



- YEŞİLKENT Mh., AHMET ARİF Cd., G-123 Sk., G-90 Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20854-27346)



- TUNA Mh., 674. Sk., 675. Sk., 673. Sk., 677. Sk., TUNA Cd., OSMAN GAZİ Cd., 668. Sk., 680. Sk., 681. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında FEVZİ ÇAKMAK Mh., 2/16. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20736-18262)



- TAŞOLUK Mh., DEĞİRMEN ARKASI Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20748-28820)



- PINAR Mh., 1498. Sk., 1490. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20770-21594)



- TARABYA Mh., AHİ ÇELEBİ Cd., FİDAN Sk., HAZİRAN 1-2 Sk., SARMAŞIK Sk., KİREÇBURNU Mh., AKGÜL Sk., ALPARSLAN Sk., TABYA Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20818-4193)



- KULOĞLU Mh., AĞA HAMAMI Sk., GÜLLABİCİ Sk., TAKTAKİ YOKUŞU Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20903-3649)



- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., CANAN Sk., CİVANMERT Sk., CİVELEK Sk., CAN Sk., BAĞCILAR Cd., CENGAVER Sk., CONKER Sk., ÇAĞATAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20827-597)



- MAREŞAL ÇAKMAK Mh., BAĞCILAR Cd., CİVANMERT Sk., CİVELEK Sk., CANAN Sk., CAN Sk., CENGAVER Sk., CONKER Sk., ÇAĞATAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20830-598)



- MOLLA HÜSREV Mh., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20877-2062 TM)



- CEVATPAŞA Mh., PAPATYA Sk., GÜVERCİN Sk., KARTAL Sk., DERYA Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20892-8817)



- EVREN Mh., GÜROL Sk., CAMİ YOLU Cd., GÜLBAHAR Cd., GÜMÜŞ Sk., HIZIR Sk., MERT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20837-31062)



- KALENDERHANE Mh., AYNACI ÇIKMAZI Sk., DEDEEFENDİ Cd., CÜCE ÇEŞMESİ Sk., CEMAL YENER TOSYALI Cd., CEMAL YENER TOSYALI ÇIKMAZI Sk., ŞEHZADE CAMİİ Sk., MOLLA HÜSREV Mh., HİMMET Sk., KATİP ÇELEBİ Cd., KAYSERİLİ AHMETPAŞA Sk., ÜZÜMCÜ Sk., VEFA Cd., TAŞTEKNELER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20876-2345 TM)



- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1453. Sk., 1455. Sk., 1459. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20889-28031 - 1 DİREK TİPİ TRAFO)



- YENİGÜN Mh., 6/1. Sk., 6/1A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20911-18531)



- ADNAN MENDERES Mh., DEMİR Sk., YAPRAK Sk., VEZİRTEPE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20919-28578-28786)



- YENİDOĞAN Mh., NUR Sk., ORTAMAHALLE Mh., UFUK Sk., ÇEVREYOLU Cd., AYDIN Sk., BÜYÜK ÇINAR Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20888-8832)



- BOSTAN Mh., ÖMER HAYYAM Cd., YAYA KÖPRÜSÜ Sk., KURDELA Sk., DİLBAZ Sk., TEVFİK EFENDİ Sk., HACIAHMET Mh., KURTULUŞ DERESİ Cd., SURURİ MEHMET EFENDİ Mh., EYYÜHÜM Sk., BOCURGAT ÇIKMAZI Sk., SAMANCI FERHAT Cd., AHMET EFENDİ CAMİİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20904-3134)



- TAŞOLUK Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 03:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(20928-28820-28078-29655-29587-28260-28174-28149-30503-28805-29896-28328-30506-28563-28140-28805-29585-29586-29657-29439-29440-29104-29020-29480-28225-29538-)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.