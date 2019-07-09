Boğaziçi Elektrik BEDAŞ elektrik kesintisi 9 Temmuz 2019 Salı

İstanbul Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi BEDAŞ internet sitesi üzerinden, 9 Temmuz 2019 İstanbul avrupa yakasında uygulanacak olan planlı elektrik kesintilerini yayımladı.

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerini BEDAŞ internet sitesi üzerinden duyuruyor. İşte 9 Temmuz 2019 Salı tarihli elektrik kesintisi listesi.

BEDAŞ İLETİŞİM VE ARIZA BİLDİRİMİ

Aşağıdak verilen planlı kesintilerde ilçe ve mahallenizi bulamıyorsanız BEDAŞ'a 186 numaralı Çağrı Merkezi'nde bildirebilir veya arıza bildirim forumunu online doldurabilirsiniz.

BEDAŞ ARIZA BİLDİRİM FORMU İÇİN TIKLAYIN

BEDAŞ ELEKTİRK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

BEDAŞ 9 TEMMUZ 2019 ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

- DERVİŞ ALİ Mh., ANANAS Sk., DRAMAN Cd., DRAMAN CAMİİ Sk., DRAMAN ÇEŞMESİ Sk., DRAMAN ÇUKURU Sk., DİLMAÇ Sk., FETHİYE 1. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE 2. ÇIKMAZI Sk., FETHİYE Cd., TERCÜMAN YUNUS Sk., ZÜLÜFLÜ Sk., ZÜLÜFLÜ ÇIKMAZI Sk., YAHYAZADE Sk., BALAT Mh., FETHİYE Cd., SARAYAĞASI Cd., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25213-2192 TM)

- HOCAPAŞA Mh., KENNEDY Cd., HOCAPAŞA CAMİİ Sk., HOCAPAŞA HAMAMI Sk., HOCAPAŞA Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25212-2823 TM)

- GÜLTEPE Mh., ARZU ÇIKMAZI Sk., ARZU Sk., HAVZA Sk., İŞÇİ Sk., AKÇİL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:30-18:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25237-9216)

- GÜLTEPE Mh., DERNEK Cd., ÇELİKTEPE Mh., İNCİ Sk., ALKILIÇ Sk., GÜZELDERE Cd., POLAT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 12:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25238-9199)

- MECİDİYEKÖY Mh., GALATA DERESİ Cd., YAKUT Sk., VİŞNE Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında GÜLTEPE Mh., YEŞİLÇAY Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25236-9566)

- AKPINAR Mh., IŞIKLAR Mh., İHSANİYE Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25275-9284,9243,9261,9260,9730,9568,9273,9562,9255,9275,9627,9305,9641,9873,9257,9242,9282,9488,9864,9866,9241,9259,9529,9518,9301)

- KOCATAŞ Mh., BAĞLAR YOLU Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25259-)

- YUNUS EMRE Mh., 1624. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:30-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25296-28310 TM)

- AKÇABURGAZ Mh., 3026. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25306-21994)

- HACIAHMET Mh., HACI AHMET BOSTANI Sk., YENİ BOSTAN Sk., ATALAY Sk., PİR HÜSAMETTİN Sk., YENİYOL ZARİF Sk., ATEŞ BÖCEĞİ Sk., CİN DERESİ Sk., GEÇİCİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25323-3680)

- HACIAHMET Mh., YENİ ASIR Sk., YENİ ALEM Sk., SAHANCI Sk., FADİL ARİF Sk., HACI AHMET BOSTANI Sk., HACI AHMET KARAKOLU Sk., LOKUMCU Sk., OMUZDAŞ Sk., HACI ZEYNEL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25329-3190)

- HACIAHMET Mh., PİR HÜSAMETTİN Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25335-3379)

- MAHMUTBEY Mh., TURGUT Cd., NARLI Sk., NERGİZ Sk., CAN Sk., AKDEMİR Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25350-31663)

- FİRUZKÖY Mh., OKUL Cd., HASAN ÖNEL Cd., KARA ALİ Cd., KADİR ÖZDEMİR Cd., HARMAN Cd., MEZARLIK ÜSTÜ Cd., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25414-21461)

- ZİYA GÖKALP Mh., HÜRRİYET Bul., 2731. Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25443-12814)

- HACIAHMET Mh., YENİ NESİL Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25322-3761)

- ÇAKIL Mh., ELBASAN Cd., ELBASAN Mh., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25366-23578 23388 23235 23253 23254 23092 23369 23166 23340 23200 23063 23325 23064)

- CUMHURİYET Mh., BAŞAK Cd., BEDİR Sk., BEREKET Sk., ERTUĞRULGAZİ Cd., HENDEK Sk., HÜRRİYET Sk., NECİP FAZIL Cd., UHUD Sk., ŞEHADET Sk., RAHMET Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25326-28123 TM)

- ZEKERİYAKÖY Mh., USKUMRUKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:20-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25394-4354 TM 4521 TM)

- FİRUZKÖY Mh., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25411-21663)

- MUSTAFA KEMALPAŞA Mh., CAMİ Sk., MİMARSİNAN Cd., KARADUT Sk., İSTİKLAL Cd., MEKTEP Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25413-21065)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., FİRUZKÖY BULVARI Bul., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25391-21100)

- YENİBOSNA MERKEZ Mh., ALİ DURAN Sk., SEDİR Sk., KAVAK Sk., 29 EKİM Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25341-31870)

- ÖRNEK Mh., DOĞAN ARASLI Bul., FİKRİ SÖNMEZ Cd., AHMET ARİF Cd., ERZURUM KONGRE Cd., ÇINAR Mh., SİVAS KONGRE Cd., AHMET ARİF Cd., FİKRİ SÖNMEZ Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25424-22566 20945 20932 20934 20935 20288 20936 20937 20938 20939 22287 20946 20944 20943 20942 20941 22288 20220 22954 22887)

- ŞİRİNEVLER Mh., AKGÜN Cd., GAMSIZ Sk., MURAT Sk., NURAY Sk., HASAN TAHSİN Sk., BEŞKARDEŞLER Sk., FIRAT Sk., YENİÇERİ Sk., YILMAZ 1 Sk., TUNCAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25375-059)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., CAMİ 1 Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., MAHMUTBEY 16. Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., AK Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25378-210)

- ŞİRİNEVLER Mh., KERİMÇAVUŞ Cd., MAHMUTBEY 16. Sk., MAHMUTBEY 17. Sk., MAHMUTBEY 18. Sk., FERHAT 1 Sk., BAHADIR 1 Sk., AK Sk., AKGÜN Cd., FIRAT Sk., NURAY Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25380-220)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25389-21090)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., AZİZ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25396-21128)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25388-20086)

- USKUMRUKÖY Mh., ZEKERİYAKÖY Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 12:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25395-4427 TM)

- ÖMERLİ Mh., VİCDAN Sk., GÜNDOĞAN Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25401-20869-22558-20424)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25402-22748)

- HASTANE Mh., BALABAN Sk., GÜLFER Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25408-21095)

- FİRUZKÖY Mh., BAĞLARİÇİ Cd., SIRAEVLER Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25409-21110)

- BAĞLARÇEŞME Mh., DOĞAN ARASLI Bul., AHMET ARİF Cd., 1131. Sk., 1134. Sk., 1135. Sk., 1148. Sk., 1149. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., 1190. Sk., 1191. Sk., 1192. Sk., 1188. Sk., 1204. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1140. Sk., 1141. Sk., 1142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25427-20588 27018 20286 20894 22231 20825 27231 20653)

- BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ANADOLU Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 01:00-02:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25442-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 2/2. Sk., 2/5. Sk., 1/7. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25450-18538)

- KİRAZLI Mh., AKALIN Sk., AKGÜNAY Sk., ALPAY Sk., CENGİZ Sk., EVCİLER Sk., EVREN Sk., MEHMET AKİF Bul., MURAT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25462-31799)

- ZİYA GÖKALP Mh., SÜLEYMAN DEMİREL Bul., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25444-12443)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 2. Sk., 1/9. Sk., 2/10. Sk., 2/11. Sk., 1/10B Sk., 1/8A Sk., 1/8C Sk., 1/8. Sk., 1/7. Sk., 2/7. Sk., 2/8. Sk., 2/9. Sk., 1/17. Sk., 2/4. Sk., 2/6. Sk., 1/10E Sk., 1/10A Sk., 1/11. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25452-18574)

- BARBAROS Mh., 6/1E Sk., 6/1. Sk., 6/1D Sk., 6. Sk., 6/1G Sk., PAZARYOLU 1. Sk., 3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25453-18573)

- ANADOLU Mh., BOĞAZKÖY İSTİKLAL Mh., ATATÜRK Mh., ARNAVUTKÖY MERKEZ Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:20 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25454-29896-28328-30506-28038-29376-29098-28639-29676-29372-28782-28433-29373-29522-29024-29371-29864-28170-28793-28679-29519-29993-41615-29524-30504-29733-28331-28660-28043-28455-29957-28624-28972-30502-29618-29195-29414-2969529526-29525-29527-28153-)

- BARBAROS Mh., MAHMUTBEY Cd., 13. Sk., 12. Sk., 15. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25455-18619)

- SEMİZKUMLAR Mh., TERAKKİ Cd., SAKARYA Cd., NECATİ KALFA Cd., RÜZGARLI BAHÇE Sk., YÜCEDAĞ Sk., HAYRAT Sk., FERMAN Sk., TANZİM Sk., DENİZKENT Sk., SÜMEYYE Sk., TÜRKAN Sk., ÖZBEK Sk., MERİÇ Sk., SALİH GİDEMEZ Sk., HÜSEYİN AVNİ AKTARMA Cd., GÜRAY Sk., SARGÜN Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(25460-25090-25040-25038-25039-25091-25037-25036-25035-25167-25180-25216-25339-25294)

PLANLI KESİNTİ NEDİR?

Planlı (bildirimli) kesinti; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce BEDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.

Evimde elektrik yok, ne yapmam gerekir?

​Öncelikle daire içi tesisatınızı kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Eğer tüm bina, site veya bölgede elektrik yok ise, arıza ihbarınızı Dağıtım Mobil 186 uygulaması veya 186 numaralı Çağrı Merkezinden iletebilirsiniz.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) Hakkında Bilgi

1970 yılından bu yana İstanbul ve çevresine elektrik enerjisi sağlayan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., özelleştirme süreci kapsamında 2013 yılında hizmet vermeye başladı. Yıllık 26,6 milyar kWh elektrik dağıtımı yapılan ve önemli bir finans, ticaret ve sanayi merkezi olan İstanbul’un Avrupa yakasında, her geçen gün artan elektrik ihtiyacını kaliteli, verimli ve kesintisiz bir şekilde karşılayabilmek için şebeke iyileştirme ve tesis kurma alanlarında yatırımlarını sürdürmektedir. İstanbul’un Avrupa Yakası, 5 milyonu aşkın abonesi ve Türkiye elektrik kullanımındaki büyük payı ile ülkemizin en yüksek elektrik tüketimi gerçekleştiren bölgesidir.