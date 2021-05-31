Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu için yapılan protestolar, ses getirmeye devam ediyor. Bazı akademisyenlerin de destek verdiği ve öğrenciler tarafından katılım sağlanan gösterilerde, Feyzi Erçin isimli öğretim görevlisinin de katıldığı öne sürüldü. Peki Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Feyzi Erçin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | #FeyziHocaYalnızDeğildir Twitter ve tüm detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ FEYZİ ERÇİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1970 yılında İstanbul'da doğan Feyzi Erçin, 51 yaşındadır.

1988 yılında İstanbul Amerikan Robert Lisesi, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Feyzi Erçin, 1995 yılından beri serbest avukatlık yapmaktadır.

1983 yılında amatörce özel piyano dersleri almaya başladı.

1989 – 1994 yılları arasında Mehru Ensari ile çalışan Feyzi Erçin 2001 yılından bugüne Ali Darmar ile çalışmaktadır.

2004 yılında Paris, 2012 yılında Varşova'da amatör piyano yarışmalarına katılmıştır.

Bu süreçte Germaine Mounier, İdil Biret, Ayşegül Sarıca ve Emre Elivar gibi piyanistlerle çalışma fırsatı da bulmuştur.

2003 yılından beri Andante için yazılar yazan Feyzi Erçin bu bağlamda Varşova'da 2010 ve 2015 Chopin Piyano Yarışmalarını takip etmiş, Venezuela'da El Sistema konulu bir fotoröportaj dahil, Simon Rattle, Daniel Barenboim, Ingolf Wunder gibi sanatçılarla röportajlar yapmış, bir çok CD, DVD ve konser, opera eleştirisi yazmıştır.

2010 yılından beri İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı Müzik Festivali Danışma Kurulu'nda yer almakta olan yazar, 2013 yılından beri de Boğaziçi Üniversitesi'nde "Sinemada Klasik Müzik" dersleri vermektedir.

#FEYZİHOCAYALNIZDEĞİLDİR TWİTTER

Twitter'da açılan #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketinin gündem olması sebebiyle merak konusu olan Feyzi Erçin'in, Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan Rektör Melih Bulu'nun görevinden istifa etmesi için, öğrenciler tarafından düzenlenen protesto gösterilerine destek verdiği öne sürüldü. Bu sebeple okuldaki derslerine son verildiği öne sürülen Erçin için #FeyziHocaYalnızDeğildir etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilere ve eylemlere en çok destek çıkan akademisyenlerden Feyzi Erçin’in ders vermesi rektörlük tarafından engellendiği ve söz konusu kararı Bulu'nun yardımcısı Naci İnci'nin verildiği belirtildi.