Boğaziçi Üniversitesi Rektör danışmanı Prof. Zafer Yenal istifa etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melğih Bulu'nun göreve gelişi akademisyen ve öğrenciler tarafından tepkilerle karşılanırken gündemden düşmeyen protestolara bir yenisi daha eklendi. Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal, kişisel LinkedIN hesabı üzerinden yaptığı açıklamada istifasını duyurarak, "Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim." dedi.

"BİR DAHA KAPILARI KELEPÇELENMİŞ ÜNİVERSİTE GÖRMEMEK İÇİN..."

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Zafer Yenal dün LinkedIn hesabında paylaştığı bir yazıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yenal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki ilişkinin daha da yakınlaşması, zenginleşmesi ve kurumsallaşması yönünde gayret gösterdim. Bu süre zarfında yüzlerce mezunumuzun çalışmalarımıza verdikleri destek çok ama çok değerliydi. Kendilerine canı gönülden teşekkür ederim.

Rektörlük Kurulu üyeleri, Kültür Sanat Komisyonu, Tanıtım Ofisi, Kariyer Merkezi, Mezunlar Ofisi ve Kurumsal İletişim Ofisi çalışanları başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma bütün bu süreci gururla ve heyecanla yaşamama vesile olan muazzam katkıları için minnettarım. Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim."

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM TABİİ Kİ"

Yenal, Twitter hesabından da şu paylaşımı yaptı: "Dün LinkedIn’de Rektör Danışmanlığı’ndan istifa ettiğimi duyurmuştum. Kem gözlere inat, hocalığa, okuyup yazmaya, daha da çok çalışmaya devam tabii ki..."