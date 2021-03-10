Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne ait resmi hesap Twitter tarafından askıya alındı! Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi hesabı Twitter tarafından askıya alındı. Hesabın sayfasına girildiğinde "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı görülüyor.

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Twitter, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün resmi hesabını @bounrektorluk askıya aldı. Hesabın sayfasına girildiğinde Twitter tarafından "Twitter, Twitter Kuralları'nı ihlal eden hesapları askıya alır" uyarısı ekrana yansıyor. Berkem Temizel Gece Editörü Boğaziçi Üniversitesi