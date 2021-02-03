Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu net konuştu! İstifa edecek mi?

Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan protestolar sürüyor. Söz konusu protestolarda çok sayıda öğrenci gözaltına alınırken üniversite içerisinde açılan sergide Kabe'nin yer aldığı resmin yere konulması üzerine başlatılan soruşturmada ise 2 kişi tutuklandı. Olaylar sürerken Prof. Dr. Melih Bulu gazeteci Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulundu.

Olaylara ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Melih Bulu, "Nagehan Hanım maalesef LGBT son olaylar sonrası aday kulüp üyelikleri sonlandırılınca rektörlüğü ablukaya almaya kalktı." dedi.

LGBT KİMLİĞİNİN HEDEF ALINDIĞI İDDİALARI

Bulu, LGBT kimliğinin hedef alındığına ilişkin iddialar üzerine Nagehan Alçı'ya şunları söyledi:

" Burada LGBT kimliği hedef alınıyor gibi bir yaklaşım yok, Boğaziçi kurumsal olarak her kimliğe saygılıdır. Benim LGBT bireylere yönelik asla bir tepkim söz konusu değil. Ben de LGBT bireylerin haklarını ve özgürlüklerini savunan bir insanım. Ancak bu üniversitede kulüpleşmek için önce aday kulüp statüsü alınıyor siz de biliyorsunuzdur, 2 senelik bir izleme süresi oluyor. LGBT aday kulüptü, henüz kulüpleşmemişti."

Bulu, süre aşımı olduğunu kendilerinden önceki üniversite yönetiminin süreci uzattığını ifade ederek," 6 ay kadar önce dolmuş süre. Bu infiale yol açan serginin materyalleri LGBT kulüp odasından çıkınca, bir de üzerine PKK ile ilgili bir materyel de yine aynı odada bulununca kulüp adaylığı iptal edildi. Öğrenciler bunun üzerine rektörlük binasını ablukaya aldılar." diye konuştu.

Melih Bulu, Alçı'ya şunları söyledi:

"İlk gün ne diyorsam aynısını demeye devam ediyorum Nagehan Hanım. Bakın dün daha önce olmayan bir şey oldu, rektörlük binasının tüm kapılarını tuttular. Benim dışarı çıkmamı engellemeye çalıştılar."

ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

Alçı'nın, "Neden çocuklarla görüşmeyi denemediniz?" sorusuna yanıt veren Bulu," "Denedim, onlara aranızdan bir ekip seçin, gelin konuşalım, dedim, kabul etmediler, benim onların yanına gitmemi istediler. Ancak çok kalabalıktı, bunu emniyet ve benim koruma polisim güvenlik açısından riskli buldu, sizi koruyamayız dediler. Sonuçta abluka bitmedi. Defalarca çağrı yapmamıza rağmen bitmedi. Ben eve gidemediğim için polisin müdahalesi şart oldu." ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALI SERGİ

Melih Bulu, tartışmalara yol açan sergiye ilişkin olarak ise, "Bakın gösteri elbette yapılabilir, sergi düzenlenebilir ancak izinsiz olmaz. Bu sergi için hiçbir izin alınmamış. Üstelik bir gece önceden güvenlik görevlileri o resmi görüp uyarmışlar, öğrenciler ısrar etmiş." dedi.

Nagehan Alçı'nın serginin provakasyon olup olmadığına ilişkin ifadesi üzerine yorum yapan Bulu ,"Nagehan Hanım organizasyonu yapan 2 öğrenci tutuklandı, ikisi de sonuna kadar resmi ve sergiyi savunuyorlar. Sonuçta kimin yaptığı belli" dedi.

İSTİFA EDECEK Mİ?

Melih Bey’e istifa etmeyi düşünüp düşünmediğine ilişkin olarak, "Asla istifayı düşünmüyorum. Başta bu krizin 6 ay içinde biteceğini öngörmüştüm, öyle de olacak" dedi.

6 ay sonra protestoların bitip bitmeyeceğine ilişkin soruya Bulu, "Elbette böyle sert geçecek bir 6 ay değil. Tansiyon düşecek ancak 6 ay içinde kriz tamamen biter" yanıtını verdi.

Danışman olarak atadığı DEVA Partisi üyesi Oğuzhan Aygören’in partisinden gelen tepkiler üzerine görevi istememesine ilişkin olarak Bulu şöyle konuştu:

"Oğuzhan Hoca ile eski tanışıklığımız var Nagehan Hanım. Aramızda hep birlikte ne yapabiliriz diye konuşurduk. Ben kendisini rektör danışmanlığına atadığımda başta her şey iyiydi ancak sonra mensubu olduğu DEVA Partisi’nden çok tepki geldi, o nedenle geri adım atmak zorunda kaldı."

Alçı'nın aktardığına göre Melih Bulu gergin ve bıkkın olmasına rağmen hala kararları.

PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı.

Melih Bulu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?