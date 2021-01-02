Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararları ile 5 üniversitenin rektörü değişti. Bunlar arasında Boğaziçi Üniversitesi de yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Melih Bulu oldu. Bu kapsamda Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtı aranıyor. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ KİM? PROF. DR. MELİH BULU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Melih Bulu, lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimlerini ise Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Prof.Dr. Bulu, özel sektörde TUSAŞ'da proje mühendisi olarak CASA, Atak Helikopter ve F-16 Programlarında çalıştı. P&G'de Fabrika Müdür Yardımcılığı görevinde özellikle verimlilik ve maliyet tasarrufu alanlarında görevler aldı. Benzeri şekilde çalışma hayatında gerek profesyonel gerekse girişimci olarak bir çok üretim ve servis sektöründeki firmada strateji ve yönetim konularında danışmanlıklar yaptı.

Prof.Dr. Bulu, birçok devlet ve vakıf üniversitesinde strateji ve yönetim konularında dersler verdi. Özellikle uzmanlık alanı olan şehirlerin, bölgelerin ve sektörlerin rekabetçiliği konusunda prestijli yayınevlerinde kitapları basıldı; dünyanın önde gelen dergilerinde makaleleri yayınlandı; alanındaki prestiji konferanslara davetli konuşmacı olarak katıldı; konferans başkanlıkları yaptı.

Prof. Bulu 2009’da başlayan tam zamanlı akademik kariyeri boyunca bölüm başkanlığı, dekanlık, MBA koordinatörlüğü, uluslararası işbirliği koordinatörlüğü görevleri sonrasında 2016-2019 döneminde bir vakıf üniversitesinin de kurucu rektörlüğü görevini üstlenerek Üniversitenin Uluslararası arenada bilinir hale gelmesinde rol oynadı. 2017 tarihi itibarıyla Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Bulu, 2011'den bu yana İstanbul Elektrik Elektronik Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliği Ar-Ge Pazarın Yönetim Kurulu Üyesidir.

02 Ocak 2021 Tarihli ve 31352 Sayılı Resmi Gazete'de yer alan atama kararı ile Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü olmuştur.