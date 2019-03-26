Boğaziçi Üniversitesinde eğitimde kariyer zirvesi

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, çaba göstermeden, emek harcamadan ve sebat etmeden çok hızlı yükselmek beklentisinin eğitim sektöründe de görüldüğünü söyledi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Asyalı, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kariyer Merkezinin ortak düzenlediği Eğitimde Kariyer Zirvesi "Eğitim Yönetiminde Boğaziçili Olmak" konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Albert Long Hall'de düzenlenen zirvede alan uzmanları ve akademisyenlerle bir araya gelen Asyalı, mesleğe yeni başlayacak öğretmenlerin her yönüyle kendilerini geliştirmeye odaklanmaları gerektiğini belirterek, "Kendini geliştiren yeni nesil öğretmenler Türkiye'nin geleceğine yön verecekler" dedi.

"Eğitim sektöründe, devlet veya özel hiç fark etmez, Türkiye'nin neresinde olursanız olun sizlere emanet edilen her bir öğrencinin çok kıymetli olduğunu unutmadan, onlar için çok çabalamamız gerekir" diyen Asyalı, şöyle devam etti:

"Cesur olmak ve risk almak çok önemlidir. Yaptığınız işi severek yapın. Nerede çalıştığınızın bir önemi yok. İllaki İstanbul'da bir özel okulda çalışacaksınız diye bir durum yok, devlette de veya bambaşka ortamlarda da çalışabilirsiniz. Üniversite hariç ülkemizde 17 milyon 800 bin öğrenci var ve bu öğrencilerin her birinin iyi öğretmenlere, iyi yöneticilere ihtiyacı var. İcra edilen mesleğin sevilerek yapılması bir insanlık borcudur."

Gaziantep'te eğitime liderlik yapan SANKO Okullarının güçlü kadrosunun içinde yer almanın ve hep beraber öğrenciler için bir şeyler yapmanın çok mutluluk verici olduğunu kaydeden Asyalı, zirvenin ikinci gününde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören üçüncü sınıf öğrencilerinin "Eğitim Teknolojileri" dersine misafir öğretim üyesi olarak katıldı, öğretmenlere eğitimin geleceği ve SANKO Okulları hakkında bilgi verdi.

Bu arada, SANKO Holding İnsan Kaynakları (İK) Grup Müdürü Gülşah Aydın ve SANKO Okulları İK Yöneticisi İpek Aksu'nun da katıldığı etkinlikte, SANKO Okulları'nın açtığı stant katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kaynak: İHA