Boğaziçi Üniversitesi, özellikle Güney Kampüsü'nde yaşanan gösteriler nedeniyle sıklıkla gündeme geliyor. Üniversite kapısına kelepçe takılması olayıyla tepki toplayan polis müdahalesinin yanı sıra öğrenciler ve akademisyenlerin birçoğunun protestolara dahil olması üzerine vatandaşlar, Boğaziçi Üniversitesi'nde ne oldu? Neden protesto yapılıyor? Eski rektörü kim? | Boğaziçi Üniversitesi kelepçe konularını araştırıyor. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE NE OLDU? | NEDEN PROTESTO YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine, 2015'te AK Parti milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Melih Bulu'yu ataması, dünden itibaren üniversite öğrencileri ve bazı akademisyenler tarafından protesto ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, protestolara katılan 28 kişi hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltı kararı alındığını açıkladı.

28 kişiden 17'si gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Gözaltına alınan 17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi" dedi.

Çataklı, "17 kişiden sadece ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi. Gözaltına alınanlar arasında MLKP dahil örgütsel kaydı olanlar da var" diye konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyeleri rektör atamasını, Bugün yapılan devir-teslim töreninde rektörlük binasına arkalarını dönerek protesto etti. Öğretim üyeleri ayrıca gözaltına alınan öğrencilerinin serbest bırakılmasını istedi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ KİM?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mehmed Özkan, görevini 2021 yılının ilk günlerinde, koltuğunu Melih Bulu'ya bıraktı.

Mehmed Özkan, rektörlük seçimlerine katılmamasına rağmen 12 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen mezuniyet törenlerinde de protesto edilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Mehmed Özkan kimdir?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KELEPÇE

Öğrencilerin, atanmış rektörü protestosuna müdahalede bulunan polis, kampüse girmek isteyen öğrencilere biber gazı sıktı.

Polis, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'ne öğrencilerin girişini engellemek için kapıya kelepçe taktı.

Üniversitenin kapısına kelepçe takılması tepki topladı.