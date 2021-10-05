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  3. Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Naci İnci'yi protesto etmek isteyen bir grup öğrenci İnci'nin makam aracının önünü kesti. Bir öğrenci ise daha sonra aracın gitmesini engellemek için üzerine çıktı

Akademik başarıları ile adından söz ettirmesi gerek ancak protestoların merkezi haline dönen Boğaziçi Üniversitesinde gerilim sürüyor. Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protesto gösterileri Bulu'nun 6 ay sonra görevden alınmasıyla son bulmuştu. Ancak yeni rektörlük görevine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atanınca protestolar yeniden başladı.

SAKİNLİĞİNİ KORUSA DA ÖĞRENCİLER ARACIN ÖNÜNÜ KESTİLER

Protestolara katılan öğrenciler ise hadlerini aştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde  Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, rektörlük binasından protestolar eşliğinde çıktı. İnci, protestolara rağmen sessiz bir şekilde makam arabasına binse de bir grup öğrenci aracın yolunu keserek hareket etmesini engelledi. Daha sonra ise üstünü çıkaran bir kişi aracın kaputuna oturarak hareket etmesini engelledikten sonra güvenlikler tarafından uzaklaştırıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılar

ARACIN ÜZERİNE ÇIKTI

Güvenliklerinin dikkatinin dağıldığı anda bir öğrenci aracın üzerine çıktı. Ellerini açarak zafer işareti yapan kişi güvenlik tarafından aracın üzerinden indirildi. 

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar haddini aştı! Prof. Dr. Naci İnci'nin makam arabasının üzerine çıktılar

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