Boğaziçi Üniversitesi'nden bahar dönemi eğitim kararı!

Koronavirüs salgını sürecinde 1 yılı aşkın süredir üniversite öğrencileri derslerini çevrimiçi ortamda alıyor. İkinci dönemin gelmesiyle derslerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı muammaydı.

YÖK son yaptığı açıklamada uygulamalı dersler dışında diğer tüm derslerin uzaktan yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi Senatosu da yapılan toplantının ardından aldıkları kararı duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, 2020-2021 Bahar Dönemiyle ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

''Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü ve yönetim organları COVİD 19 salgını ile ilgili gelişmeleri ve kamu otoritesinin salgın önlemlerini takip ederek değerlendirmelerini yapmaktadır.

Üniversite yönetimi olarak tüm üniversite bileşenlerimizin sağlığı en temel önceliklerimizdendir. Bu doğrultuda bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Üniversite Senato Toplantısında alınan karara göre 2020-21 Bahar Döneminde eğitim-öğretim faaliyetleri çevrimiçi yöntemlerle devam edecektir.

Kampüsün kullanımı, öğrenci yurtları ve uygulamalı derslerle ilgili diğer konular için daha önceki kararlar geçerlidir. Bu konular dahil, akademik uygulamalarla ilgili kararlarda herhangi bir değişiklik yapılması durumunda bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimizle ailelerine sağlıklı günler dileriz.''