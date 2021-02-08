Boğaziçi Üniversitesi'ne iyi yeni rektör yardımcısı: Mehmet Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu
Bir süredir gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 yeni rektör yardımcısı atandı. Atanan isimlerden biri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu olurken diğer isim ise Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu.
Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Metin Bulu’nun ardından üniversitenin üst yönetim kadrosu da şekillenmeye başlandı.
Alınan yeni karara göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Kumbaroğlu hakkındaki detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. İnci hakkındaki detaylara alttaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.
Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?