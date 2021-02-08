Melih Gökçek'ten çok konuşulacak iddia: 17 CHP'li vekil Muharrem İnce'nin partisine geçecek2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Gönüllülük Programı başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar?SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından flaş açıklama: Bin 264 hesap hakkında çalışma başlatıldıAlev Alev 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Çelebi'yi büyük sürpriz bekliyorDünya Sigarayı Bırakma Günü ne zaman?Ankaraspor'da Ümit Özat dönemi | Ümit Özat kimdir?Hava sıcaklığı mevsim normallerine iniyor: İstanbul, kar yağışının etkisi altına girecek!Cenk Tosun Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı!Usta sanatçı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı!Abdullah Kiğılı: Pandemi sonrası Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Boğaziçi Üniversitesi'ne iyi yeni rektör yardımcısı: Mehmet Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu

Boğaziçi Üniversitesi'ne iyi yeni rektör yardımcısı: Mehmet Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu

Bir süredir gündemde olan Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 yeni rektör yardımcısı atandı. Atanan isimlerden biri Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu olurken diğer isim ise Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne iyi yeni rektör yardımcısı: Mehmet Naci İnci, Gürkan Kumbaroğlu

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesine Rektör olarak atanan Prof. Dr. Metin Bulu’nun ardından üniversitenin üst yönetim kadrosu da şekillenmeye başlandı.

Alınan yeni karara göre rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi.

Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, doktorasını 2001'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden aldı. Kumbaroğlu hakkındaki detaylara aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu kimdir?Gürkan Kumbaroğlu kimdir?

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalıştı. İnci hakkındaki detaylara alttaki linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Mehmet Naci İnci kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT