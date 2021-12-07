Boğazına takılan fıstık canından etti! 5 yaşındaki Aleyna Kutlu hayatını kaybetti!

Talihsiz olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep'in Perilikaya Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yaşındaki Aleyna Kutlu, annesiyle birlikte fıstık yediği esnada bir anda tıkandı. Durumu fark eden anne Kutlu, kızının boğazına takılan fıstığı almak istedi ancak başarılı olamadı. Vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine durumu bildiren annenin feryadına, 112 Acil Servis ekibi yetişti.

KÜÇÜK KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirmelerinin ardından küçük kızı ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Aleyna, doktorların çabasına rağmen hayatta kalamadı. Yediği fıstığın nefes borusunu tıkaması nedeniyle öldüğü belirlenen Aleyna'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.