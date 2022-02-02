Boğazından kesilerek öldürülmüştü! Şebnem Şirin'in son sözü, "Sevgilim sen bu değilsin, ölmeden son kez öpeyim" olmuş!

Denizli Pamukkale'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş, Türkiye'yi yasa boğmuştu. Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlanırken, cinayet anlarına dair detaylar da ortaya çıktı. Genç kadının katledilme anında cani sevgilisine, "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin" diye bağırdıktan sonra "Ölmeden son bir defa öpeyim" dediği ortaya çıktı.

"CELLADINA AŞIK OLMAK DEDİKLERİ"

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre, Furkan Zıbıncı ve Şebnem Şirin arasındaki tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Sinirden gözü dönen cani erkek arkadaş, 25 yaşındaki genç kadını boğazından keserek öldürdü.

Zıbıncı yargılandığı mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılırken savcı, Zıbıncı'nın daha önce de korkunç eylemler gerçekleştirdiğini aktardı. Bileklerini kesen Zıbıncı'nın kız arkadaşı Şebnem Şirin'e kanlı kollarının fotoğraflarını gönderdiği ortaya çıktı. Savcı, zanlının telefonundaki notlar ekinde, Şebnem'i uykusundayken öldürme planlarını yazdığını da aktardı.

Son olarak, toplanan ifadelerin ardından, genç kadının öldürülme anında "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin. Ölmeden son bir defa öpeyim" dediği ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları bu durumu "Celladına aşık olmak dedikleri" yorumuyla değerlendirdi.

NE OLMUŞTU?

Saat 06.00 sıralarında gerçekleşen olay, bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Şebnem Şirin (25) ve sevgilisi Furkan Zıbıncı (25) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tartışma başladı.

Furkan Zıbıncı tartışma esnasında mutfaktan aldığı bıçağı kullanarak Şirin'in boğazını kesti. Komşular duydukları bağrışma sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerini aradı.

Ekipler ihbar üzerine geldikleri dairede Şirin'i salonda kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Şebnem Şirin'in yapılan kontrol sonrasında hayata gözlerini yumduğu tespit edildi.

Savcının yaptığı incelemenin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu´nun morguna nakledildi.