Boğazlıyan Şeker Fabrikası 13.Kampanyası Sona Erdi

Kayseri Şeker'e bağlı Boğazlıyan Şeker Fabrikasının 13. Kampanya dönemi sona erdi. Boğazlıyan Şeker Fabrikasında 90 günlük 2019-2020 Kampanya dönemi süresince 1 Milyon 230 bin ton pancar işlenip 177 bin 300 ton şeker elde edildiği belirtildi.

Kampanya kapanışında çalışanlarla Yöneticilerin bir araya geldiği öğle yemeğinde konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "13. Kampanyayı ağız tadı ile tamamladık. Allah bereketli eylesin. Hepinizin ellerine sağlık tabi bu kampanyalarda bizim özellikle en fazla üzerinde durduğumuz konu Allah bir kaza bela vermesin öncelikle buna bakıyoruz bir çalışanımız, arkadaşımız, kardeşimiz, evladımız, kim olursa olsun her hangi bir zarar ziyan görsün istemiyoruz önceliğimiz budur" dedi.

Başkan Akay sözlerini şöyle sürdürdü;

"Boğazlıyan şeker Fabrikamız bu sene son yılların en verimli kampanyasını yaşamış oldu. Onun için gerçekten biz hep birlikte bundan çok memnuniyet duyduk bu vesile ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu kampanya kapanışları artık bir gelenek haline geldi tabi bu kadar süre zahmet ediyorsunuz 90 günlük bir süre az değil gece gündüz durmadan 24 saat esası ile çalışılıyor büyük bir performans, emek ortaya koyuluyor ve tabi bunun sonucunda bize de düşen elinize sağlık demektir. Sistem gereği tabi bir kısım arkadaşlarımız çıkışa gidecekler hiç değilse onlara bekleyeceğimizi özleyeceğimizi ifade etmek için bu toplantıları yapıyoruz onun için de sağ olsun yönetim kurulu ve denetim kurulu arkadaşlarımız hep birlikte Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcılarımız Sendika Başkanımız, çiftçi kardeşlerimiz hep birlikte burada sizler ile bir aradayız. Allah nice kampanyaları nasip eylesin 13. Kampanyayı tamamladık biz hep birlikte 9. Kampanyayı tamamlamış olduk.Bu kampanyanın sonucunda 1milyon 230 bin ton pancar işlendi 177 bin 300 ton da şeker elde edildi. üretilen melasımız 42 bin 500 ton bu sene ayrıca kuru küspemizde biraz daha fazla üretilmiş 12 bin 590 ton olmak üzere ve üretilen yaş küspe de 225 bin ton olarak gerçekleşmiş 90 günlük kampanya süresince ortalamamız 14 bin tonun üzerinde bu tabi çok önemlidir."

Kaynak: İHA