Bogdan Bezkrovnyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Bezkrovnyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Bezkrovnyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Bezkrovnyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Bezkrovnyi 21 Kasım 1998 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Безкровний Богдан Ігорович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Bezkrovnyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Bezkrovnyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 25 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bogdan Bezkrovnyi'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Bezkrovnyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Bezkrovnyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Bezkrovnyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Bezkrovnyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ol. Donetsk U19

1 Temmuz 2017 yılında Ol. Donetsk II

25 Ocak 2019 yılında FC Telavi

26 Şubat 2020 yılında FC Aragvi

31 Aralık 2020 yılında FC Telavi

1 Şubat 2021 yılında FC Gareji

31 Aralık 2021 yılında FC Telavi

Bogdan Bezkrovnyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Bezkrovnyi şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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