Bogdan Checiches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Checiches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Checiches kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Checiches ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Checiches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Checiches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Checiches kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Checiches Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Checiches adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Checiches Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Checiches 17 Ocak 2002 tarihinde Cles, Trentino-Alto Adigio şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Nicholas Checicheş şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Checiches Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Bogdan Checiches, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Checiches'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Checiches Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Checiches isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Checiches Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Checiches futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Gloria 2018

15 Ocak 2022 yılında CFR Cluj U19

10 Şubat 2022 yılında Foresta Suceava

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında CSM Sighet

4 Eylül 2022 yılında CFR Cluj U19

5 Eylül 2022 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında CFR Cluj U19

Bogdan Checiches kimdir

Bogdan Checiches Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Checiches şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CFR Cluj (2010-)

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Bogdan Checiches nereli

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