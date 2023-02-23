Bogdan Chipirliu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Chipirliu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Chipirliu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Chipirliu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Chipirliu 21 Temmuz 1992 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Remus Bogdan Chipirliu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Chipirliu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Bogdan Chipirliu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Bogdan Chipirliu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Chipirliu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Chipirliu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Chipirliu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Chipirliu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2013 yılında Dunarea Galati

30 Haziran 2013 yılında Otelul Galati

1 Ocak 2014 yılında AFC Fortuna PC

31 Aralık 2014 yılında Otelul Galati

20 Ocak 2015 yılında ACS Poli

30 Haziran 2015 yılında Otelul Galati

15 Şubat 2016 yılında Juventus Buk.

1 Temmuz 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Ocak 2019 yılında SCM Gloria Buzau

1 Temmuz 2020 yılında CSA Steaua

Bogdan Chipirliu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Chipirliu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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