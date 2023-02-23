Bogdan Eftimie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Eftimie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Eftimie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Eftimie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Eftimie 13 Nisan 2003 tarihinde Drăgășani şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Constantin Eftimie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Eftimie Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Eftimie'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Eftimie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Eftimie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Eftimie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Eftimie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2021 yılında Viitorul Tg.Jiu

Bogdan Eftimie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Eftimie şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Eftimie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U20 takımında 23 numaralı formasıyla 11 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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