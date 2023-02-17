Bogdan İsachenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan İsachenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan İsachenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan İsachenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan İsachenko 30 Ocak 2004 tarihinde Kiev şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Ісаченко Богдан Владиславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan İsachenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan İsachenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC União Torreense futbol takımında oynamaktadır. SC União Torreense takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan İsachenko'nin SC União Torreense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan İsachenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan İsachenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bogdan İsachenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan İsachenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağu 2022 yılında Braga U23

31 Ocak 2023 yılında Torreense

30 Haziran 2023 yılında Braga U23

Bogdan İsachenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan İsachenko şuan SC União Torreense takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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