Bogdan İstratie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan İstratie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan İstratie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan İstratie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan İstratie 28 Ocak 2004 tarihinde Drobeta-Turnu Severin şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Mihai Istrătie şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan İstratie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan İstratie'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Bogdan İstratie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan İstratie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Şubat 2023 yılında ACSM Poli Iasi
Bogdan İstratie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan İstratie şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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