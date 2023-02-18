Bogdan Jocic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Jocic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Jocic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Jocic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Jocic 11 Ocak 2001 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Јочић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Jocic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Jocic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vozdovac futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Jocic'nin FK Vozdovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Jocic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bogdanjocic10/

Bogdan Jocic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Jocic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Jocic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Jocic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2017 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Graficar

29 Ağu 2019 yılında Kızılyıldız U19

30 Ağu 2019 yılında Verona U19

1 Temmuz 2021 yılında Hellas Verona

14 Eylül 2021 yılında Metalac

1 Ocak 2022 yılında Hellas Verona

31 Ocak 2022 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2022 yılında Hellas Verona

29 Ağu 2022 yılında Vozdovac

Bogdan Jocic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Jocic şuan FK Vozdovac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Jocic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Red Star Belgrade (2009-2019) Hellas Verona (2019-)

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 20 numaralı formasıyla 24 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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