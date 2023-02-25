Bogdan Kartelev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kartelev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Kartelev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Kartelev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Kartelev 22 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Картелев Богдан Константинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Kartelev Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev II futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Kartelev'nin Dnepr Mogilev II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Kartelev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kartelevvclt?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Bogdan Kartelev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Kartelev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Kartelev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Kartelev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Dnepr-Yuni

1 Ocak 2022 yılında Mogilev II

Bogdan Kartelev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Kartelev şuan Dnepr Mogilev II takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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