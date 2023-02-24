Bogdan Kostov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kostov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Kostov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Kostov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Kostov 8 Ocak 2002 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Георгиев Костов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Kostov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. Bogdan Kostov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Kostov'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Kostov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Kostov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Kostov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Kostov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2021 yılında CSKA 1948 II

5 Ocak 2022 yılında Strumska Slava

31 Mayıs 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Temmuz 2022 yılında Sportist Svoge

Bogdan Kostov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Kostov şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Levski Sofia

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.