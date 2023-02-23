Bogdan Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Lazar 26 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Gheorghe Lazăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Lazar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta II futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Lazar'nin FCV Farul Constanta II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul II

Bogdan Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Lazar şuan FCV Farul Constanta II takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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