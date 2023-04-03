Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Marinkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Marinkovic 12 Nisan 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Marinkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Marinkovic'nin Graficar Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Marinkovicboyu ve yaşı kaç

Bogdan Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Graficar U17

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19

10 Şubat 2023 yılında Graficar U19

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Bogdan Marinkovic kimdir

Bogdan Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Marinkovic şuan Graficar Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bogdan Marinkovic nereli

Graficar Belgrad U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular

Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

Graficar Belgrad U19 takımının kadro genişliği 33 olarak gözükmektedir.

Forma NoOyuncu
Adı		Piyasa
Değeri
-default.jpg Stefan Marinkovic
Kaleci		25 Bin €
-default.jpg Ivan Lainovic
Kaleci
-default.jpg Bogdan Marinkovic
Kaleci
-default.jpg Nikola Borjan
Kaleci
-default.jpg Lazar Nikolic
Kaleci
-default.jpg Nikola Motika
Stoper
-default.jpg Marko Radic
Stoper
-default.jpg Luka Nikolic
Stoper
-default.jpg Nikola Pavicic
Stoper
-default.jpg Tadija Crnojevic
Stoper
-default.jpg Viktor Radojevic
Sol Bek		50 Bin €
-default.jpg Luka Bubanja
Sol Bek
-default.jpg Petar Radovic
Sol Bek
-default.jpg Ljubomir Pesic
Sol Bek
-default.jpg Nikola Savic
Sağ Bek
-default.jpg Aleksa Ivkovic
Sağ Bek
-default.jpg Andrija Stozinic
Sağ Bek
-default.jpg Matija Bajagic
Sağ Bek
-default.jpg Omar Raiyan
Orta saha
-default.jpg Mbao Cire
Orta saha
-default.jpg Sava Trkulja
Önlibero
-default.jpg Sinisa Popovic
Önlibero
-default.jpg Aleksa Cvetkovic
Önlibero
-default.jpg Duncan McKenzie
On Numara		25 Bin €
-default.jpg Veljko Lolic
On Numara
-default.jpg Andrija Urosevic
On Numara
-default.jpg Mirko Nikolasevic
Sol Kanat		150 Bin €
-default.jpg Novak Gojkov
Sol Kanat
-default.jpg Boris Cvetkovic
Sağ Kanat
-default.jpg Mateja Bubanj
Santrafor		100 Bin €
-default.jpg Milan Bajic
Santrafor		25 Bin €
-default.jpg Andrej Skobalj
Santrafor
-default.jpg Yusuf Faisal
Santrafor

Takımın Transfer Bilançosu:

Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.

Graficar Belgrad U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?

Graficar Belgrad U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.1'dir.

Graficar Belgrad U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?

Graficar Belgrad U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 21.2 oran ile toplam 7 şeklindedir.

Graficar Belgrad U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?

Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.

Stadion Rajko Mitić - Jug kaç kişilik?

Resmi stadı Stadion Rajko Mitić - Jug olan Graficar Belgrad U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.

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