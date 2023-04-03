Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Marinkovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.