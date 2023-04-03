Bogdan Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Marinkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bogdan Marinkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bogdan Marinkovic 12 Nisan 2004 tarihinde Kragujevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bogdan Marinkovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Graficar Belgrad U19 futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad U19 takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Marinkovic'nin Graficar Belgrad U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bogdan Marinkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bogdan Marinkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2020 yılında Graficar U17
31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U17
1 Temmuz 2021 yılında Kızılyıldız U19
10 Şubat 2023 yılında Graficar U19
30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19
Bogdan Marinkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bogdan Marinkovic şuan Graficar Belgrad U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.
Graficar Belgrad U19 Futbol Kulübünde Oynayan Diğer Oyuncular
Aşağıdaki tabloda yer alan futbolcuların isimlerinin üzerine tıklayarak o futbolcu ile ilgili detaylı bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.
Graficar Belgrad U19 takımının kadro genişliği 33 olarak gözükmektedir.
|Forma No
|Oyuncu
Adı
|Piyasa
Değeri
|-
| Stefan Marinkovic
Kaleci
|25 Bin €
|-
| Ivan Lainovic
Kaleci
|-
| Bogdan Marinkovic
Kaleci
|-
| Nikola Borjan
Kaleci
|-
| Lazar Nikolic
Kaleci
|-
| Nikola Motika
Stoper
|-
| Marko Radic
Stoper
|-
| Luka Nikolic
Stoper
|-
| Nikola Pavicic
Stoper
|-
| Tadija Crnojevic
Stoper
|-
| Viktor Radojevic
Sol Bek
|50 Bin €
|-
| Luka Bubanja
Sol Bek
|-
| Petar Radovic
Sol Bek
|-
| Ljubomir Pesic
Sol Bek
|-
| Nikola Savic
Sağ Bek
|-
| Aleksa Ivkovic
Sağ Bek
|-
| Andrija Stozinic
Sağ Bek
|-
| Matija Bajagic
Sağ Bek
|-
| Omar Raiyan
Orta saha
|-
| Mbao Cire
Orta saha
|-
| Sava Trkulja
Önlibero
|-
| Sinisa Popovic
Önlibero
|-
| Aleksa Cvetkovic
Önlibero
|-
| Duncan McKenzie
On Numara
|25 Bin €
|-
| Veljko Lolic
On Numara
|-
| Andrija Urosevic
On Numara
|-
| Mirko Nikolasevic
Sol Kanat
|150 Bin €
|-
| Novak Gojkov
Sol Kanat
|-
| Boris Cvetkovic
Sağ Kanat
|-
| Mateja Bubanj
Santrafor
|100 Bin €
|-
| Milan Bajic
Santrafor
|25 Bin €
|-
| Andrej Skobalj
Santrafor
|-
| Yusuf Faisal
Santrafor
Takımın Transfer Bilançosu:
Güncel transfer bilançosu +-0 şeklindedir.
Graficar Belgrad U19 Futbolcu Yaş Ortalaması Kaç?
Graficar Belgrad U19 futbol kulübündeki futbolcuların yaş ortalaması 18.1'dir.
Graficar Belgrad U19 Yabancı Oyuncu Sayısı Kaç?
Graficar Belgrad U19 takımındaki yabancı oyuncu sayısı yüzde 21.2 oran ile toplam 7 şeklindedir.
Graficar Belgrad U19 Milli Takıma Giden Oyuncu Sayısı Kaç?
Yabancı futbolcular dahil takımdaki milli futbolcu sayısı 0 kişi olarak gözükmektedir.
Stadion Rajko Mitić - Jug kaç kişilik?
Resmi stadı Stadion Rajko Mitić - Jug olan Graficar Belgrad U19 kulübünün stadyumu 0 kişilik kapasiteye sahiptir.