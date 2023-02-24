Bogdan Melnyk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Melnyk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Melnyk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Melnyk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Melnyk 4 Ocak 1997 tarihinde Volodymyr-Volynskyi şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Мельник Богдан Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Melnyk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Melnyk, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kisvárda FC futbol takımında oynamaktadır. Kisvárda FC takımına 28 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Bogdan Melnyk'nin Kisvárda FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Melnyk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Melnyk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Melnyk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Melnyk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vorskla II

28 Temmuz 2017 yılında Kisvárda

Bogdan Melnyk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Melnyk şuan Kisvárda FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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