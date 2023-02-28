Bogdan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Milic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Milic 24 Kasım 1987 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Милић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Milic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Milic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Donja Gorica futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Donja Gorica takımına 11 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Milic'nin FK Mladost Donja Gorica ile sözleşmesi 1 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında B. Podgorica

1 Temmuz 2008 yılında ADO Den Haag

1 Temmuz 2010 yılında KS Samara

1 Ekim 2010 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2011 yılında Spartak Nalchik

1 Ocak 2012 yılında Gwangju FC

1 Ocak 2013 yılında Suwon FC

13 Şubat 2014 yılında Rudar Pljevlja

1 Temmuz 2014 yılında FK Mladost

30 Temmuz 2015 yılında Osasuna

8 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

4 Temmuz 2016 yılında Terengganu FC

3 Şubat 2017 yılında Saipa FC

4 Temmuz 2017 yılında FK Iskra

9 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2019 yılında FK Iskra

8 Ocak 2022 yılında FK Andijon

11 Şubat 2023 yılında Mladost DG

Bogdan Milic kimdir

Bogdan Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Milic şuan FK Mladost Donja Gorica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mladost Podgorica (-2003)

Bogdan Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Karadağ U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bogdan Milic nereli

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