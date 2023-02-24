Bogdan Milosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Milosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Milosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Milosevic 17 Şubat 1989 tarihinde Uzice şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Милошевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Milosevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Milosevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Milosevic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Milosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Milosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Milosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Milosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Bajina Basta

30 Haziran 2011 yılında Mladost

1 Temmuz 2012 yılında Napredak

29 Ocak 2014 yılında Tours FC

30 Haziran 2014 yılında Napredak

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2015 yılında Tours FC

4 Ocak 2017 yılında Mladost

1 Temmuz 2018 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2019 yılında Mladost

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

Bogdan Milosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Milosevic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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