Bogdan Milutinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Milutinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Milutinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Milutinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Milutinovic 18 Ağu 2004 tarihinde Valjevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Milutinovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Milutinovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Milutinovic'nin FK Jedinstvo Ub U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Milutinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Milutinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Milutinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Milutinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Jedinstvo U19

Bogdan Milutinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Milutinovic şuan FK Jedinstvo Ub U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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