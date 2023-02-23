Bogdan Mitrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Mitrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Mitrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Mitrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Mitrea 29 Eylül 1987 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Alexandru Mitrea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Mitrea Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIMESOCCER yapmaktadır. Bogdan Mitrea, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 29 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Mitrea'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Mitrea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/bogdan.mitrea.73

Bogdan Mitrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Mitrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Mitrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Mitrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2011 yılında CSMS Iași

1 Temmuz 2013 yılında FC Viitorul

13 Ocak 2016 yılında Ascoli

29 Temmuz 2016 yılında Steaua Bucarest

20 Ocak 2017 yılında Ascoli

21 Ocak 2017 yılında AEL Limassol

21 Ağustos 2018 yılında Doxa Katokopias

1 Temmuz 2019 yılında Spartak Trnava

14 Temmuz 2020 yılında Sepsi OSK

29 Ağustos 2022 yılında Univ. Craiova

Bogdan Mitrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Mitrea şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Mitrea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Universitatea Cluj

Romanya takımında 3 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.