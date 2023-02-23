Bogdan Moga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Moga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Moga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Moga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Moga 14 Mayıs 1995 tarihinde Târgu Mureş şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Mihai Moga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Moga Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Moga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Moga'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Moga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Moga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Moga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Moga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

28 Şubat 2018 yılında Pandurii

1 Temmuz 2018 yılında Luceafarul

2 Eylül 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

24 Ocak 2022 yılında Csikszereda

Bogdan Moga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Moga şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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