Bogdan Obradovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Obradovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Obradovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Obradovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Obradovi 2 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Obradovi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Iskra Danilovgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Iskra Danilovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Obradovi'nin FK Iskra Danilovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Obradovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Obradovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bogdan Obradovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Obradovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2021 yılında FK Iskra II

1 Temmuz 2021 yılında FK Iskra

Bogdan Obradovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Obradovi şuan FK Iskra Danilovgrad takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.