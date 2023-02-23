Bogdan Otelita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Otelita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Otelita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Otelita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Otelita 12 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Oteliță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Otelita Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Bogdan Otelita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Otelita'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Otelita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Otelita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Otelita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Otelita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Aerostar

1 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

Bogdan Otelita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Otelita şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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